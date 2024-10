Martialisches Gehabe in den 1930ern- und 1940ern, Spitzen- und Breitenkultur bis ins Jahr 2012: Die Friedrich-List-Halle in Reutlingen wandelte sich von der Nazi-Stätte zum Kultur-Tempel.

Die Nationalsozialisten nutzten die 1938 errichtete Halle für Aufmärsche. Foto: Stadtarchiv Reutlingen Die Nationalsozialisten nutzten die 1938 errichtete Halle für Aufmärsche. Foto: Stadtarchiv Reutlingen

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.