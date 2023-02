Fasnetsumzug durch die Reutlinger Altstadt heute ab 13 Uhr

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Rund 3.000 Teilnehmer aus 68 Gruppen werden zum Fasnetsumzug am heutigen Sonntag in Reutlingen erwartet, den der Männerverein Reutlingen 1863 e. V. organisiert. Die Aufstellung der Gruppen ist in der oberen Metzgerstraße, ab Ecke Krämerstraße. Um 13.11 Uhr geht die Gaudi los.

Die Umzugsstrecke verläuft die Metzgerstraße runter, über die Bollwerkstraße in die Wilhelmstraße, dann über die Oberamteistraße in die Kanzleistraße auf den Marktplatz. Auf dem Marktplatz löst sich der Umzug auf, und dort findet auch die Bewirtung und im Anschluss das große Narrenfest statt. Ab circa 11 Uhr werden die Bewirtungsstände auf dem Marktplatz und an der Strecke mit einem vielfältigen Angebot an Essen und Getränken bereits geöffnet sein.

Der Eintrittspreis beträgt 3 Euro ab 13 Jahren, und als »Eintrittskarte« gibt es »Krawatten«, auf der die einzelnen Gruppen und Narrenrufe ausgeführt sind. Hierbei werden befreundete Zünfte und Vereine dem Männerverein helfen, die Eintrittsgelder zu kassieren. Entlang der Umzugsstrecke werden drei Sprecherwägen stehen, von wo aus die Zuschauer über die kommenden Gruppen informiert werden und die auch für entsprechende Stimmung entlang der Strecke sorgen sollen.

Der erste Wagen steht am Beginn der Umzugsstrecke, der zweite Wagen ist an der Nikolaikirche zu finden und der dritte Sprecherwagen steht auf dem Marktplatz in Richtung Wilhelmstraße.

Beim großen Narrenfest auf dem Marktplatz werden im Anschluss an den Umzug die teilnehmenden Guggenmusiken und Kapellen spielen. Und eine befreundete Gesellschaft, der »Möbelwagen« aus Stuttgart, bringt ihren Umzugswagen, die »Black Pearl«, auf den Marktplatz, wo ein DJ aufspielt. »Selbstverständlich wird auch das Prinzenpaar der Gesellschaft Möbelwagen auf dem Marktplatz singen. Und auch die Reutlinger Prinzessin Kathi I. wird für die Gäste singen und für Stimmung sorgen«, versprechen die Organisatoren. (eg)