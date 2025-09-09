Fünfter Warntag in Deutschland: So läuft er in Reutlingen ab

Sirenen hielten viele Politiker nach dem Ende des Kalten Krieges für überflüssig. Heute sieht man das anders, wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine, aber auch wegen der Erfahrungen während der verheerenden Flut im Ahrtal. (Symbolbild)

REUTLINGEN. Jährlich ertönt beim bundesweiten Warntag eine Probewarnung gegen 11 Uhr. Auch in Reutlingen wird dieser Warnton zu hören sein. Dazu gibt die Stadtverwaltung bekannt: In Reutlingen heulen am Warntag die fünf Sirenen entlang der Echaz. Ein einminütiger auf- und abschwellender Ton wird dann zu hören sein, wenig später gefolgt von der Entwarnung: ein gleichbleibender Heulton.

Ergänzend dazu wird die Feuerwehr Reutlingen in Gönningen und Mittelstadt die Bevölkerung mit mobilen Lautsprecher- und Sirenenanlagen warnen.

Neben den Warnungen vor Ort löst das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) via Cell Broadcast eine Meldung auf Smartphones aus. Über Cell Broadcast wird derzeit noch keine Entwarnung versendet. Auch an Nutzer von Warn-Apps wie NINA sendet das BBK eine Test-Warnung. Ebenso wird im Fernsehen, Radio und Internet gewarnt. (pm/GEA)