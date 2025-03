Evensong in der Marienkirche Reutlingen mit moderner Musik aus dem Baltikum

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Evensong – das ist eine Abendgottesdienst-Tradition der Anglikanischen Kirche, die auch bei uns immer mehr Fans findet. Die liturgische Feier mit kurzen biblischen Lesungen und viel Musik bietet am Samstagabend einen ruhigen Wochenausklang. Am 15. März findet in der Marienkirche ein besonderer Evensong statt. Das Jazz-Ensemble Reutlingen unter Leitung von Kantorin Michaela Frind singt klassische, moderne Musik aus dem Baltikum. Der Spendenerlös ist für die Frauenarbeit des Gustav-Adolf-Werks »Einander tragen mit Herz und Hand« im Baltikum bestimmt.

Michaela Frind, Kantorin der Gesamtkirchengemeinde, hat den Evensong in Reutlingen ins Leben gerufen. Er hat in der Mauritiuskirche in Betzingen seine »Heimat«, doch soll er am nächsten Samstag in der Marienkirche stattfinden. Im Mittelpunkt steht das Baltikum. Dr. Maria Gotzen-Dold ist Prälaturpfarrerin mit Schwerpunkt Osteuropa und orthodoxe Kirchen im Dienst für Mission, Ökumene und Entwicklung der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. »Im Baltikum hat das Singen eine lange Tradition«, berichtet die Pfarrerin. »Es gibt den Menschen Kraft und Zusammenhalt und hat sie auch 1987 bis 1991 durch die sogenannte Singende Revolution in die Wiedererlangung der staatlichen Unabhängigkeit geführt.«

Die Frauenarbeit des Gustav-Adolf-Werks unterstützt in diesem Jahr Projekte, die sich um Mütter in Not kümmern. Das Krisenzentrum der Diakonie in Litauen oder die psychosoziale Beratung der Kirche in Estland bietet den Frauen professionelle Hilfe zur Selbsthilfe. In Litauen beispielsweise herrscht gerade auf dem Land vielerorts Armut und Arbeitslosigkeit. Alkohol und Drogen aufgrund der Perspektivlosigkeit führen zu familiären Problemen, die vor allem Frauen treffen. Die Diakonie hat ein Frauenzentrum eröffnet, das Frauen unterstützt, die Gewalt von ihren Partnern erfahren. Im Gottesdienst soll über diese Hilfsarbeit und die kirchliche Situation im Baltikum berichtet werden, in dem aktuell wegen des Überfalls von Russland auf die Ukraine große Befürchtungen bestehen.

Das Jazz-Ensemble Reutlingen, gegründet und geleitet von Michaela Frind, wird keinen Jazz singen, sondern moderne Werke der zeitgenössischen und hochgeschätzten Komponisten Arvo Pärt, Eriks Esenvalds und Vytautas Miskinis aufführen.

»Es ist ein ideales Konzept aus Gottesdienst und Musik«, sagt Pfarrerin Gotzen-Dold. »Es sind frische Klänge, rhythmisch, überirdisch schön.« Eine Glasharfe wird eingesetzt, die eine besondere mystische Atmosphäre schafft. Nach einem langen Winter erwacht die Natur neu, der Sternenhimmel glitzert. »Die Balten haben vieles, was die Seele nährt«, so Frind. Sie habe für den Chor so viele neue Stücke gefunden, dass sie schon jetzt einen weiteren Baltikum-Evensong für möglich hält.

Das Konzert beginnt am Samstag, 15. März um 18 Uhr in der Marienkirche. Der Eintritt ist frei, Spenden sind für die Arbeit des Gustav-Adolf-Werks willkommen.