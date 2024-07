Evangelische Hochschule stellt Studiengang in Reutlingen ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN/LUDWIGSBURG. Die Evangelische Hochschule Ludwigsburg stellt den Studiengang Soziale Arbeit in Reutlingen ein. Mit dem Sommersemester 2018 war der Bachelor-Studiengang in einer eigens errichteten Außenstelle in Reutlingen an den Start gegangen. Die Hochschule Ludwigsburg nennt Finanzierungsprobleme als Grund für die Schließung.

Dabei seien die Studienplätze durchgängig sehr gut nachgefragt worden. Bereits im ersten Jahr haben sich 398 Studierende auf die 35 Anfängerplätze beworben, im Jahr 2023 gab es 225 Bewerbungen pro Studienplatz. »Auch bei den Anstellungsträgern wie Stadt und Landkreis Reutlingen einerseits sowie bei den Diakonischen und Sozialen Einrichtungen andererseits hat der Studiengang aufgrund der engen Theorie-Praxis-Kooperationen eine gute Resonanz und viel Unterstützung erhalten«, so die Hochschule.

Vor dem Hintergrund einer Denkschrift des Landesrechnungshofs aus dem Jahr 2022 und der vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst vorgegebenen finanziellen Rahmenbedingungen einer befristeten Projektfinanzierung könne die Evangelische Hochschule Ludwigsburg den Studiengang dennoch nicht weiterführen. Daher wird dieser zum Ende des Wintersemesters 2024 eingestellt. Die Hochschule Reutlingen wird einen Anschlussstudiengang Soziale Arbeit einrichten. Die immatrikulierten Studierenden können dort oder an der Evangelischen Hochschule in Ludwigsburg weiterstudieren und ihr Studium abschließen.

Offen für Menschen unterschiedlicher Konfessionen

»Zunächst bedauere ich diese Entwicklung für unsere Hochschule«, sagt Rektor Professor Dr. Norbert Collmar, »zugleich bin ich froh, dass für die Menschen in der Region Neckar-Alb auch zukünftig qualifizierte Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen ausgebildet werden.«

Die Evangelische Hochschule weist auf die Studienmöglichkeiten in ihren sozialen und pflegerischen, pädagogischen und inklusiven, diakonischen und religionspädagogischen Studiengängen in Ludwigsburg hin. Sie ist eine staatlich anerkannte Hochschule und die Studiengänge sind offen für Menschen unterschiedlicher Konfessionen, Religionen und weltanschaulicher Orientierungen.(eg)

www.eh-ludwigsburg.de