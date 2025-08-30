Etwas mehr Arbeitslose in der Region

Bitte aktivieren Sie Javascript

KREIS REUTLINGEN. Einen Anstieg der Arbeitslosenquote um 0,2 Prozentpunkte im Vergleich zum Vormonat auf 4,5 Prozent vermeldet die Agentur für Arbeit Reutlingen für August. Somit waren 13.326 Menschen im zurückliegenden Monat in der Region arbeitslos gemeldet, das sind 649 mehr als im Juli.

Die Entwicklung im Agenturbezirk sei damit saisonuntypisch. Im Jobcenter des Kreises werden verstärkt ukrainische Staatsangehörige betreut, was zu einer Zunahme der Zahl ukrainischer Arbeitsloser führt. Die Arbeitslosigkeit im Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuche (SGB II) wäre sonst weniger stark angestiegen.

Im Agenturbezirk Reutlingen ist die Dynamik bei den Zugängen aus der und die Abgänge in die Erwerbstätigkeit auf dem höchsten Niveau der letzten fünf August-Vorjahresmonate. Der Anstieg der Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vormonat Juli 2025 fällt deutlich geringer aus als in den vergangenen fünf August-Vorjahresmonaten.

Qualifizierte Kräfte betroffen

Bei der Betrachtung der Arbeitslosigkeit nach Geschlecht ergibt sich bei der Veränderung zum Vormonat ein größerer Zuwachs an Frauen als an Männern. In der Veränderung zum Vorjahresmonat August 2024 sind hingegen überwiegend Männer vom Anstieg der Arbeitslosigkeit betroffen. Fast 56 Prozent der arbeitslosen Personen sind Männer.

Entgegen den Entwicklungen in der Vergangenheit sind auch qualifizierte Kräfte stark vom Verlust des Arbeitsplatzes betroffen. »Früher waren vor allem Personen ohne abgeschlossene Berufs-ausbildung gefährdet, arbeitslos zu werden«, so Vanessa Appeltauer, Geschäftsführerin Operativ der Agentur für Arbeit Reutlingen. Dies habe sich gewandelt. »Zudem bauen Betriebe nicht nur in Bereichen wie der Produktion Personal ab, sondern auch häufig in der Verwaltung.« Diese Entwicklungen gehören zur Transformation am Arbeitsmarkt.

Das Jobcenter Landkreis Reutlingen bietet seinen Kunden eine neue Möglichkeit der Beratung: Persönliche Gespräche können nun per Videokommunikation geführt werden. Damit reagiere das Jobcenter auf die steigende Nachfrage nach flexiblen, digitalen Lösungen. Aus Sicht der Arbeitsvermittlerin Sofia De Jesus Marques bedeutet Videokommunikation mehr Flexibilität und Zeitersparnis. »Besonders profitieren davon Menschen in besonderen Lebenslagen – etwa Alleinerziehende. Gerade hier zeigt sich der Mehrwert digitaler Beratung.« Weiterer Vorteil sei eine hohe Verfügbarkeit: Auch kurzfristige Termine seien möglich.

Stellenmeldungen

Die Nachfrage nach Arbeitskräften stagniert auch im August 2025. 506 Stellenangebote wurden dem Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit im August neu gemeldet, das sind drei Stellenzugänge mehr als im Vormonat und 56 weniger als im Vorjahr. Damit hatten die Arbeitsvermittler der Reutlinger Arbeitsagentur insgesamt 2.677 Stellenangebote im Bestand.

Die Zahlen nach Landkreisen: Im Landkreis Reutlingen waren im August insgesamt 8.242 Menschen (+11,1 Prozent gegenüber August 2024) arbeitslos. Davon waren 3.628 (+19,8 Prozent gegenüber Vorjahresmonat) bei der Agentur für Arbeit gemeldet und 4.616 (+5,1 Prozent gegenüber Vorjahresmonat) beim Jobcenter Landkreis Reutlingen.

Im Landkreis Tübingen waren im August insgesamt 5.084 Menschen arbeitslos gemeldet (+9,0 Prozent gegenüber Vorjahresmonat). Davon betreute die Arbeitsagentur 2.403 Personen (+13,3 Prozent gegenüber August 2024), das Jobcenter Landkreis Tübingen 2.681 (+5,4 Prozent gegenüber Vorjahresmonat).

Die Arbeitslosenquote für den Gesamtbezirk der Agentur für Arbeit Reutlingen (also Arbeitslosenversicherung und Grundsicherung) lag im August bei 4,5 Prozent (Vorjahresmonat 4,1 Pro-zent). (eg)