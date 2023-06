Erstmals Christopher Street Day in Reutlingen

Christopher Street Day im August 2022 in Stuttgart: Ob es in Reutlingen auch so bunt zugeht, wird sich zeigen.

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am Samstag, 10. Juni, wird der erste Reutlinger Christopher Street Day (CSD) ausgerichtet. Organisator ist der neu gegründete Verein CSD Reutlingen. Die Veranstaltung beginnt mit einem Zug um 14 Uhr vom Hauptbahnhof über die Metzgerstraße, hin Kulturplatz. »Ein Cristopher Street Day ist keine Parade oder ein Umzug wie bei der Fasnet, es ist eine Demonstration, dessen sollten wir uns bewusst sein«, erklärt Vereinsgründerin Sarah-Marie Süßmuth in einer Pressemitteilung.

Christopher Street Day-Verastaltungen auf der ganzen Welt

Trotzdem will man auf einen lockeren Aspekt nicht verzichten: Nach der Demonstration erwartet Teilnehmer und Besucher auf dem Kulturplatz ab 16 Uhr ein buntes Programm mit Hockete, Musik, Show-Act und Drag-Show. Durch den CSD können queere Menschen für sich und für ihre Belange auf die Straße gehen, Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit herstellen und Forderungen aufstellen. Die CSDs finden in Deutschland, Europa und auf der gesamten Welt statt. Den Ursprung fanden sie 1969 in den Straßen vor dem Stonewall Inn in der Christopher Street in New York City statt. Dort haben sich Menschen gegen Polizeigewalt gewehrt. (eg)