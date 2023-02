Erlös des Reutlinger Lions-Adventskalenders macht viele Menschen glücklich

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Jetzt hat der Lions-Club Reutlingen den Reinerlös seiner Adventskalender-Aktion 2022 an vier gemeinnützige Projekte ausgeschüttet. Kurz zur Erinnerung: Es handelt sich um diesen bei den Kunden äußerst begehrten Kalender, der mit 236 von Sponsoren gestellten Preisen lockt und jedes Jahr innerhalb weniger Minuten vergriffen gewesen ist.

Womit alle der Käufer der 18. Auflage letztlich sich selbst und anderen etwas Gutes getan haben. In den Räumen der Kreissparkasse Reutlingen wird bei der symbolischen Scheckübergabe klar, dass jeweils 5 500 Euro für die Empfänger viel Geld sind – und zahlreichen Menschen Freude bereiten wird.

So bedankt sich Daniel Reiber als Leiter der Oberlinschule (auf dem Foto Erster von links) für die Möglichkeit zur Anschaffung eines Kioskwagens. Neben ihm strahlt Markus Brandstetter von den »Drei Musketieren«, die mit der Spende eine katholische Gemeinde in der Ukraine unterstützen möchten. Gänzlich beglückt zeigen sich in den Räumen der Bank auch Stephan Kurz (Sechster von links) von den Leselern-Paten mit den Worten »wir danken, das ist ein riesengroßer Beitrag – mir sind fast die Tränen gekommen«, sowie Carmela Kahraman (ganz rechts im Bild) als Coach des Vereins »adis«, einem Träger professioneller Antidiskriminierungsarbeit im Kulturzentrum franz.K.

»Der Kalender lebt vom Engagement der Mitglieder und Sponsoren«, lobt Andreas Lingk als aktueller Reutlinger Präsident des Lions-Clubs (auf dem Foto Zweiter von links), »wir sind froh, dass die Resonanz so groß ist.« Dem schließen sich Frank Kretzschmar (Vierter von links) als Kalenderorganisator sowie Lions-Schatzmeister Michael Bläsius (Fünfter von links) an, der als Vorsitzender des Vorstands der Kreissparkasse Reutlingen Gastgeber der Scheckübergabe ist. Bereits in wenigen Wochen werden die Arbeiten am Lions-Adventskalender 2023 beginnen, dessen frei verkäufliche Auflage es dann wieder exklusiv beim GEA geben wird. (zen)

