Erdogan erneut Präsident: Anhänger feiern in Reutlingen

REUTLINGEN. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die Stichwahl gegen seinen Herausforderer Kemal Kilicdaroglu mit 52,14 Prozent der Stimmen gewonnen. Das hat er auch einem Großteil der Wahlberechtigten in Deutschland zu verdanken. Während sich der Sieger in Ankara vor seinem Palast in der Hauptstadt Ankara feiern ließ, sind am Sonntagabend bundesweit viele seiner Anhänger jubelnd durch die Straßen gezogen - auch in Reutlingen.

Bis zu 170 Personen auf dem Marktplatz

»Kurz nach 20 Uhr kam es anlässlich der Wahlen in der Türkei zu einer Spontanversammlung in der Reutlinger Innenstadt«, sagte Michael Lainer, Polizeiführer vom Dienst, dem GEA. Etwa 100 Personen, viele davon mit Türkei-Fahnen, seien im Bereich der unteren Wilhelmstraße zusammengekommen. »Von dort aus ging es zum Marktplatz, dort wuchs die Gruppe in der Spitze auf bis zu 170 Personen an.« Die Polizei habe den Teilnehmern zugestanden, für 20 Minuten einen Lautsprecher zu betreiben. »Danach haben sie die Versammlung beendet.«

Autokorso mit rund 50 Fahrzeugen

Parallel zur Veranstaltung auf dem Marktplatz bildete sich laut Lainer ein Autokorso in der Innenstadt, an dem bis zu 50 Fahrzeuge beteiligt gewesen sein sollen. »Sie fuhren die Karlstraße immer wieder hoch und runter. Dabei kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen.« Deshalb habe die Polizei die Wendemöglichkeiten am AOK-Knoten und an der Einmündung zur Gartenstraße gesperrt. Danach habe sich das Ganze in Luft aufgelöst.

Die Reutlinger Polizei war mit mehreren Beamten und Streifenwagen im Einsatz. Dieser sei um 22.20 Uhr beendet gewesen. Die Bilanz fällt positiv aus. »Es war eine friedliche Zusammenkunft, die Teilnehmer haben sich an sämtliche Anweisungen gehalten«, sagt Lainer. Die Versammlung sei zwar nicht angemeldet gewesen, wenn es wirklich ein spontanes Treffen war, sei das formal aber auch in Ordnung.

Mann in Stuttgart lebensgefährlich verletzt

Weniger friedlich als in Reutlingen ging es am Sonntagabend teilweise in anderen Städten Baden-Württembergs zu. In Stuttgart etwa ist es laut Polizei immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen Teilnehmern eines Autokorsos und anderen Personengruppen gekommen. Ein Autofahrer sei durch einen Messerstich verletzt worden. Auch zwei Männer aus der mutmaßlich angreifenden Gruppe hätten Stichverletzungen erlitten, einer davon lebensgefährlich. Zudem seien mehrmals Fahrzeuge mit Flaschen und Steinen beworfen worden.

In Mannheim ist es in der Innenstadt zu mehreren Autokorsos und Provokationen zwischen den Teilnehmern und Passanten gekommen, teilte die Polizei mit. Vereinzelt habe es auch körperliche Auseinandersetzungen gegeben. In Böblingen sei vereinzelt auch Pyrotechnik gezündet und der Verkehr bei Autokorsos behindert worden. (GEA/dpa)