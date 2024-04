Eröffnung von Søstrene Grene in Reutlingen sorgt für Riesen-Andrang

Straßenkünstler haben in der Reutlinger Wilhelmstraße die Menschen unterhalten, die auf Einlass in den Søstrene Grene-Store warteten.

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ausnahmezustand am Freitagvormittag in der Reutlinger Altstadt. Hunderte Menschen, überwiegend Frauen, standen geduldig in einer langen Schlange in der Oberen Wilhelmstraße. Worauf sie warteten? Auf Einlass in den neuen Shop von Søstrene Grene, der um 10 Uhr eröffnet hat. Die ersten Fans des dänischen Unternehmens, das Design- und Wohnaccessoires verkauft, versammelten sich bereits deutlich vor 9 Uhr vor dem Geschäft. Denn: Die ersten 120 Kunden erhielten als Begrüßungs-Geschenk einen Gutschein für einen Teppich im Wert von rund 70 Euro.

Mitarbeiter von Søstrene Grene versüßten den in der Schlange Stehenden die Wartezeit mit Schokoladen-Bällchen und Mineralwasser. Zur feierlichen Eröffnung tanzten zwei Straßenkünstler, die als glitzernde Riesen-Engel verkleidet waren, auf Stelzen zu Musik an der Warteschlange auf und ab - und zogen auch die Aufmerksamkeit einiger Passanten auf sich. Über einen roten Teppich wurden die Shopping-Willigen dann in den Laden gelassen. Dort spielte in einer Ecke ein Streicher-Trio moderne, klassische Musik, die auch auf der Wilhelmstraße gut zu hören war. Zu sehen war von dem Hype um die dänische Handelskette, die in Deutschland rund 70 Shops betreibt, um die Mittagszeit bereits nichts mehr. Nur die beiden Engel tanzten noch durch die Einkaufsstraße. (GEA)