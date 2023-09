Drei Tage lang umsonst Bus fahren in Reutlingen

Stadtbusse in der Reutlinger Gartenstraße.

REUTLINGEN. »Kennen Sie eigentlich schon unseren neuen E-Bus?« Mit diesen Worten beginnt Reutlingens Oberbürgermeister Thomas Keck seine Einladung, den kostenlosen Busverkehr am Wochenende vom 22. bis 24. September zu nutzen. Am Freitag, 22. September sei außerdem der 1. Klimaaktions- und Mobilitätstag in Reutlingen, das sei doch eine gute Gelegenheit, das Stadtbusnetz kostenlos zu testen.

Der Aufruf zum Mitmachen gilt für den OB nicht nur für den Busverkehr, sondern auch für den Aktionstag am Freitag: »Umrahmt wird der Tag von einer Vielzahl an Angeboten, beispielsweise von der Philharmonie Reutlingen oder Reutlinger Jugendgemeinderat. Auf dem Marktplatz, dem Nikolaiplatz sowie rund um die Marienkirche finden Sie zahlreiche Stände rund um die Themen nachhaltige Mobilität und Klimaschutz«, so Keck.

Im Zentrum stehe aber die Nutzung des Busnetzes für alle, die es noch nicht kennen würden. Diese sollten es testen: »Wir wollen zeigen, dass Sie auch ohne Auto in die Innenstadt zum Einkaufen, Essen oder einfach nur zum Flanieren kommen können.« (GEA)