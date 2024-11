Aktuell Kulinarik

Dolce Vita beim Bolsena-Fest in der Betzinger Zehntscheuer

Auf leckeres Gebäck, herrlichen Wein und eine ganze Menge italienischer Kultur kann man sich an diesem Wochenende in der Zehntscheuer in Betzingen freuen. Dieses Mal sind sogar noch mehr Händler aus der Gegend rund um Bolsena in Mittelitalien angereist.