Doch kein Feuerwehr-Vize für Reutlingen in Sicht

Die Feuerwache in Reutlingen: Nun ist doch noch kein Stellvertreter für Kommandant Stefan Hermann in Sicht.

REUTLINGEN. Der neue Feuerwehr-Kommandant Stefan Hermann ist seit etwas mehr als drei Monaten im Amt und scheint sich gut einzuleben in Reutlingen. Doch nach seinem Stellvertreter muss weiter gesucht werden, wie der GEA jetzt erfahren hat. Dabei sah es so aus, als könne die nun vakante Stelle zeitnah nachbesetzt werden.

Der bisherige Feuerwehr-Vize Andreas Spahlinger - der sich ebenfalls um den Kommandanten-Posten beworben hatte, Hermann im März aber deutlich unterlegen war - hat Reutlingen mittlerweile verlassen. Er ist nun Feuerwehr-Vize in Recklinghausen. Nach Bekanntwerden seines Weggangs war die Stellvertreter-Stelle in Reutlingen ausgeschrieben worden, einige Bewerbungen gingen ein. Zwei Kandidaten befand die Stadtverwaltung schließlich als so geeignet, dass es zu weiteren Gesprächen am Montag, 11. September, kam.

Man schien überzeugt, dass die beiden Kandidaten für den Posten geeignet sind. Immerhin wurden schon vor einigen Wochen prophylaktisch Termine für eine Vorstellungsrunde in den Gemeinderatsfraktionen festgelegt. Die Vorstellungsrunde hätte am 18. September starten sollen, die Wahl wäre am 17. Oktober im Verwaltungs-, Kultur- und Sozialausschuss über die Bühne gegangen.

Nun ist klar: Daraus wird erstmal nichts. Die Gespräche am Montag haben nach GEA-Informationen zu dem Ergebnis geführt, dass die Stelle nochmal neu ausgeschrieben werden muss. Beide Kandidaten scheinen nicht geeignet oder nicht mehr Willens. Es sieht ganz danach aus, als ob Hermann mindestens bis zum Jahreswechsel also noch ohne offiziellen Stellvertreter auskommen muss. (GEA)