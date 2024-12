Bildende Künstler und Kunsthandwerker laden am Samstag erstmals gemeinsam in ihre Ateliers und Werkstätten im ehemaligen Gustav-Wagner-Werk in Reutlingen.

Einblick in Ateliers und Werkstätten in der einstigen Gustav-Wagner-Maschinenfabrik gibt es am Samstag bei einem Tag der offenen Tür mit weihnachtlichem Kunstmarkt - hier Friedhelm Wolfrat in seinem Farbenreich. Foto: Steffen Schanz Einblick in Ateliers und Werkstätten in der einstigen Gustav-Wagner-Maschinenfabrik gibt es am Samstag bei einem Tag der offenen Tür mit weihnachtlichem Kunstmarkt - hier Friedhelm Wolfrat in seinem Farbenreich. Foto: Steffen Schanz

