In betrügerischer Absicht ein Depot eröffnet, um Edelmetall zu erschwindeln: Zwei junge Angeklagte gestehen voller Reue vor dem Schöffengericht am Amtsgericht Reutlingen.

Gold wollte ein junger Mann ergaunern, der jetzt vom Schöffengericht am Amtsgericht Reutlingen verurteilt worden ist. Foto: dpa/Hoppe Gold wollte ein junger Mann ergaunern, der jetzt vom Schöffengericht am Amtsgericht Reutlingen verurteilt worden ist. Foto: dpa/Hoppe

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.