Diese Halloween-Events steigen in der Region

An Halloween wird traditionell gerne gefeiert. In Reutlingen und der Region gibt's dafür an vielen Locations Gelegenheit.

REUTLINGEN. Halloween steht vor der Tür, und die Region bietet jede Menge Möglichkeiten, die Nacht der Geister und Gespenster ausgelassen zu feiern. Ob schaurige Kostümpartys, düstere Club-Events oder gruselige Konzerte – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Eine Übersicht, welche Halloween-Partys und Events in Reutlingen, Tübingen und der Umgebung am 31. Oktober steigen und was geboten ist.

Almrausch in Reutlingen

In ein »Endzeitszenario der Extraklasse« soll sich das Almrausch laut eigenen Angaben verwandeln. Die Halloween-Party auf dem Gelände des Eventdorfs am Heilbrunnen steht unter dem Motto »Apocalypse«. Geboten werden Feuershows, rostige Stahlkulissen und es herrscht Weltuntergangsstimmung mit Mixed Music. »Ob Kriegerin mit Gasmaske, Endzeit-Baron oder rostiger Outlaw – kommt in eurem härtesten, verrücktesten Afterworld-Style«, schreiben die Veranstalter. Sie versprechen: »2024 haben wir all unsere Rekorde gebrochen. 2025 legen wir nochmal nach.« Los geht's für alle ab 18 Jahren ab 21 Uhr. Tickets kosten im Vorverkauf ab 17,50 Euro.

Am 2. November wird aus dem Almrausch ein buntes Gruselparadies für Kinder zwischen vier und 12 Jahren. Beim »lustig-gruseligen Nachmittag« zwischen 12 und 18 Uhr werden Geister-Basteln, Süßes oder Saures, Snacks und »viele Überraschungen« geboten. Ein Familienticket, dass für Kinder und Eltern gilt, ist im Vorverkauf für 8,45 Euro erhältlich.

Six Feet Under in Reutlingen

»Das größte Hip-Hop-Halloween-Event in der gesamten Region«, verspricht das Six Feet Under. Gleich drei Veranstalter stecken hinter der XXL-Party. »Wir haben uns vereint und präsentieren euch ein gigantisches Event, das euch in Angst und Schrecken versetzt«, teilen die Veranstalter SZ Events, Hotspot.RT und Alphi Events mit. Verkleidung ist ausdrücklich erwünscht, aber keine Pflicht. DJ Luvtime legt Hip,-Hop, Amapiano, RnB und Reggaeton auf. Eintritt für alle ab 18 Jahren ist ab 22 Uhr. »Free Bloody Welcome-Shots« gibt's für alle, die es bis 23 Uhr in den Club schaffen. Tickets kosten im Vorverkauf 20 Euro.

Nachtfabrik in Reutlingen

Auch in Reutlingens größter Party-Location, der Nachtfabrik, wird Halloween gefeiert - und das gleich in drei Locations. Im vollständig dekorierten Club »The Mad Coyote« können alle ab 16 Jahren eine schaurig-schöne-Party feiern. Das Motto: »Komm, wenn du dich traust.« Gespielt wird Mixed Music und Aktuelles. Los geht's um 21 Uhr. Bis 22 Uhr gibt's für alle Gäste einen »Bloody Welcome-Sekt«. Tickets gibt's im Vorverkauf ab 12 Euro.

In der Kessel-Area steigt die "Subzero Halloween". Das Motto: "Come as you are". Verkleidungen sind erlaubt, aber keine Pflicht. Sechs DJs legen auf": RUBIX (Groove), Secret Act b2b GUGEL (Techno), RTIKK b2b, SINO.999 (Hardtechno), ILIXZ b2b RØJAX (Schranz), CHIARA FUCCI b2b LOKI (Industrial). Die Veranstalter weisen darauf hin, dass Handy-Kameras abgeklebt werden müssen: "Privacy First! Wer sich nicht dran hält, fliegt raus." Start ist um 22 Uhr. Tickets gibt's im Vorverkauf ab 13 Euro.

Auch im Pflaumenbaum wird der »Halloween Birthday Bash« gefeiert. Ab 22 Uhr können alle ab 18 Jahren zu den Beats von DJ Brause feiern. Getränke-Specials gibt's bis 0 Uhr.

Joli in Reutlingen

Auch im Joli in Reutlingen steigt eine Halloween-Party Foto: PR Auch im Joli in Reutlingen steigt eine Halloween-Party Foto: PR

Gruselspaß und ausgelassene Partystimmung mitten in der Altstadt gibt es auch im Joli. »Ob mit Freunden, dem Partner oder einfach zum Spaß – diese Nacht wird magisch und wild zugleich«, versprechen die Veranstalter. Dazu soll die Halloween-Deko und dieMixed-Music der DJs den perfekten Vibe versprühen, um bis in die frühen Morgenstunden zu feiern. Halloween-Kostüme sind erwünscht, aber keine Pflicht. Start ist um 21 Uhr, Einlass ist ab 21 Jahren. Tickets sind im Vorverkauf für 10,45 Euro erhältlich, an der Abendkasse für 15 Euro.

Zelle in Reutlingen

Eine "Nacht der Verrückten, der Geister, der Absurdität" soll es bei der Halloween-Goa-Party unter dem Motto "Down the Rabbit Hole" in der Zelle geben. Uhren, die rückwärts schlagen, Schatten die dir Rätsel ins Ohr flüstern und klimpernde Teetassen, die über Geheimnisse beraten. Nichts ist logisch, alles ist verdreht – und doch genau richtig", beschreiben die Veranstalter das Szenario. Diverse Künstler sorgen auf der Bühne für passende Stimmung. Verkleidung ist gern gesehen im "Wunderland". Von 22 Uhr bis um 8 Uhr am nächsten Morgen können alle ab 18 Jahren nonstop feiern. Im Vorverkauf kosten Tickets 15 Euro, an der Abendkasse 20 Euro.

Kaiserhalle in Reutlingen

An Halloween wird in der Kaiserhalle Live-Musik geboten. Die Raw King Rats und Boogie Trash. Los geht's ab 19 Uhr.

Paralox in Reutlingen

Ein Halloween-Spezial-Escape-Game sowohl am 31. Oktober wie am auch 1. November bietet Paralox in Reutlingen an. Das Grusel-Event soll eine unheimlicher Atmosphäre und spezielle Extras, besondere Dekorationen und schaurige Überraschungen bieten, versprechen die Veranstalter. Außerdem gibt es einen Kostümwettbewerb, bei dem derjenige mit dem besten Kostüm einen Gutschein gewinnt. »Kommt verkleidet und zeigt euer gruseligstes Outfit.« Das Halloween-Spezial kann über die Buchungsseite von Paralox gebucht werden.

Arcadia in Reutlingen

Auch im Arcadia in Reutlingen wird Halloween gefeiert. Von 14 bis 23 Uhr ist der Horror-Escape-Room Hostel für alle ab 16 Jahren geöffnet. Das Szenario: In einem verlassenen Hostel, in dem es nicht mit rechten Dingen zugeht, muss man sich Ängsten stellen und einen Weg hinausfinden. »Nichts für schwache Nerven, dieser Raum sorgt garantiert für Gänsehaut«, versprechen die Veranstalter. Das Erlebnis kostet je nach Gruppengröße ab 22 Euro pro Person und muss vorab reserviert werden. Außerdem kann unter Schwarzlicht von 14 bis 2 Uhr nachts schaurig-schön unter Schwarzlicht Bowling gespielt werden.

Hades in Reutlingen

Auch im Jugend- und Musiktreff Hades steigt eine Halloween-Party.

ADTV Tanzschule Dance + Music in Reutlingen

Eine Halloween-Party für Kinder steigt in den Räumen der ADTV Tanzschule » Dance + Music«. Von 14.30 bis 16 Uhr können die Jüngeren zwischen drei und fünf Jahren kommen. Von 16.30 bis 18 Uhr sind alle zwischen sechs und zehn Jahren dran. Tickets kosten 7 Euro und sind direkt in der Tanzschule erhältlich.

Sportheim in Rommelsbach

Den 40. Geburtstag feiert das Halloween-Event im Rommelsbacher Sportheim. Mit der Party am 31. Oktober geht die Ära zu Ende. »Nach diversen «Störungen» und Ausfällen, wurde dieses Fest reanimiert. Nun allerdings endgültig: It‘s time to say good bye!«, schreiben die Veranstalter. »Wir würden uns riesig freuen wenn jeder von euch diesem Event den gebührenden Abschied bereitet und mit uns ein letztes Mal feiert bis zum Schluss.« Das musikalische Hauptaugenmerk soll wie immer auf den 1990er Jahren liegen. Los geht's um 20 Uhr. Tickets gibt's im Vorverkauf für für 7,50 Euro (Sportheim Rommelsbach, Frits Eningen, Ryser's, oder per Mail an ticketsrhp@web.de. An der Abendkasse kostet der Eintrit 10 Euro.

Jugendcafé in Reutlingen

Das Jugendcafé veranstaltet als krönender Abschluss der »Spooky Week« seine »legendäre« Halloween-Party von 16 bis 22 Uhr. » Freut euch auf schauriges Halloween-Make-up, einen Kostüm-Contest, bei dem die gruseligsten Gestalten gekürt werden und einen Gruselfilm«, schreibt das Jugendcafé auf Instagram. »Zieht eure düstersten Kostüme am Freitag an und wagt euch in die Schatten!«

Motorworld in Metzingen

Die Motorworld in Metzingen beansprucht den Titel »größte Halloween-Party im Landkreis Reutlingen« für sich. Eine unvergessliche Party mit perfekter Mischung aus schauriger Atmosphäre und ausgelassener Stimmung mit bis zu 900 Gästen versprechen die Organisatoren. Um 20 Uhr geht's los. Aber die Tickets im Vorverkauf sind ausverkauft. Ob es eine Abendkasse gibt, ist nicht bekannt.

Trödler in Engstingen

Mit geheimnisvollen Sätzen wie »Wir sind bereit - für dein Experiment« und »Wie viel verträgt dein System?« kündigt der Trödler die »heftigste Halloween-Party im ganzen Umkreis« an. Die ganze Diskothek werde dekoriert und es soll »krasse Lichteffekte« geben. Dazu »die besten Beats«. Der Eintritt ist frei. Einlass ist für alle ab 18 Jahren ab 22 Uhr.

Musikzug in Ofterdingen

»Feiern für einen guten Zweck« heißt es beim Musikzug in Ofterdingen. Ein Großteil der Einnahmen geht an den Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen, schreiben die Veranstalter. DJ Cosmo und Ensar Ayvaz legen ab 22 Uhr einen Mix aus House, Old School und Partybeats auf. Eintritt ist ab 18 Jahren. Tickets gibt's im Vorverkauf für 10 Euro.

Schwarzes Schaf in Tübingen

»Spoooooooooky« wird es im Schwarzen Schaf. Verkleidung ist bei dieser Halloween-Party Pflicht, schreiben die Veranstalter auf Instagram. »Wir wollen eure besten Verkleidungen sehen. Lets get crazy.« Die Bar Crew prämiert das beste Kostüm mit einem »kleinen Special«, wird angekündigt. »Also seid kreativ.« Tickets kosten im Vorverkauf aktuell 10 Euro. Start ist um 22 Uhr.

Frau Holle in Tübingen

Ab 22 Uhr steigt die »Holleween«-Party bei Frau Holle in Tübingen. Bei der »wilden Nacht« wird Mixed Musick gespielt. Los geht's ab 21 Uhr. Tickets kosten im Vorverkauf 7 Euro, an der Abendkasse 10 Euro.

Schlachthaus in Tübingen

Unter dem Motto »Hello Queen« steht die queere »LuSchT«-Party im Schlachthaus. »Taucht ein in eine Nacht voller dunkler Beats, heißen Looks und queerer Magie«, schreiben die Veranstalter auf ihrer Instagram-Seite. Kostüm ist nicht Pflicht, aber erwünscht. Es wird auf zwei Danceflors gefeiert. Einlass ist ab 22 Uhr. Die Tickets kosten 10 Euro. Vorverkaufsstellen sind die Aidshilfe Tübingen-Reutlingen, der Frauenbuchladen Thalestris und das Queere Zentrum Tübingen.

Encanto in Tübingen

»Halloween trifft auf Día de los Muertos« heißt es im Encanto. Bei der »buntesten Party des Jahres« tritt Roberto Santamaria als Live Act auf, danach sorgt ein DJ für gute Vibes. Angekündigt ist auch ein Kostümwettbewerb, bei dem es etwas zu gewinnen gibt. Der Eintritt ist frei, ab 19 Uhr geht’s los. »Der Platz ist begrenzt«, warnen die Veranstalter auf Instagram. Also gilt: »Wer zuerst kommt, feiert zuerst.«

Last Resort in Tübingen

Um 21 Uhr geht die Halloween-Party im Last Resort mit DJ Artra Urtyo los, der Party-Rock auflegt. Wer im Kostüm kommt, bekommt zu seiner Bestellung einen Mexikaner aufs Haus.

Kuckuck in Tübingen

Auch im Kuckuck, dem ehrenamtlich betriebenen Kulturzentrum für Studierende, steht die Halloween-Party auf unter dem Motto »Night of the Living Dead« auf dem Programm. »Dress up spooky«, werden alle Interessierten auf Instagram aufgefordert. Ab 18 Uhr geht's los. Der Eintritt ist wie immer frei.

Deutsch-Amerikanisches Institut Tübingen

Stilechtes amerikanisches Halloween-Feeling können kleine und große Kinder am Deutsch-Amerikanischen Institut (DAI) Tübingen erleben. An diesem Nachmittag sind ab 17 Uhr im ersten Stockwerk alle Verkleideten willkommen, wenn es wieder heißt: »Trick or Treat!« Gemeinsam mit US-amerikanischen Lehrkräften und dem verkleideten Team des DAI können Kinder Kürbisse bemalen, an Bastelaktionen teilnehmen oder kindertauglich-gruseligen Geschichten lauschen. Salziges Popcorn, viele Knabbereien und Drinks halten dabei die dafür nötige Energie aufrecht.

Blauer Salon in Tübingen

»Wake up creatures of the night« heißt es in der Münzgasse 13. Das dortige Halloween-Event ist eine Soli-Party für den Blauen Salon. Damit soll Geld eingenommen werden, um in der Lage zu sein, funktionierende Technik für Konzerte, sowie Reparaturen oder Inventur. stellen zu können. Auf dem Programm stehen Live-Bands (Xylospongium und Urban Junior), danach eine Aftershow auf zwei Floors mit sieben DJs und verschiedenen Musikrichtungen. Geboten werden unter anderem Special Drinks, Pinata, Photobooth. Kostüme sind willkommen, aber nicht verpflichtend. Los gehts ab 21 Uhr, der Eintritt kostet 5 Euro.

Roigel in Tübingen

Die Tübinger Königsgesellschaft Roigel feiert »Horror Royal«. Im Roigelhaus in der Burgsteige 20 geht's ab 22 Uhr los. Der Eintritt kostet 15 Euro und wird nur mit Kostüm gestattet, heißt es auf der Instagram-Seite.

Roots in Gomaringen

Wer Halloween kulinarisch feiern will, kann dies im Roots mit einem speziellen Vier-Gang-Menü samt Weinbegleitung tun. Serviert werden unter anderem »Blutlachs«, »Rinderwahn«, »Gaumenkiller«, »Aderlass« und »Auferstehung«. Das Menü gibt's für »gruselige« 99 Euro pro Person und muss pe Mail an info@roots-gomaringen vorab reserviert werden.

Bierakademie in Mössingen

Die gruseligste Nacht des Jahres wird in der Bierakademie unter anderem mit zwei Happy Hours für Getränke gefeiert. Wer verkleidet kommt, bekommt ein Getränk aufs Haus. Ab 18 Uhr geht's los.

Old Hamburg in Rottenburg

Halloween mit irischer Rockmusik ist im Old Hamburg in Rottenburg geboten. Amy Montgomery und ihre Band treten gerne in extravaganten Outfits und Kriegsbemalung auf. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 20 Euro, an der Abendkasse 25 Euro. Los geht's um 20 Uhr. Reservierung sind per E-Mail an elke.ursinus@online.de oder telefonisch unter 015204606691 möglich.

Stadtbühne Rottenburg

Halloween im Pub wird in der Stadtbühne in Rottenburg gefeiert. Live auf der Bühne: Dr. Fellinger, Harry Gump & Friends. »Ob mit Kostüm oder ohne – bei uns ist jede*r willkommen«, schreiben die Veranstalter. Der

Eintritt frei. Ab 20 Uhr geht's los.

Tanztreff Samba in Nürtingen

Auch in diesem Jahr verwandelt sich das Samba in einen gruseligen Tanzsaal. An den Turntabels heizen DJ Timmy zu Dance - und Foxmusik ein. Kostüme sind erwünscht, aber keine Pflicht. Die Party beginnt um 21 Uhr, der Eintritt ist frei.

Kulturfabrik in Albstadt

»Das wird legendär«, verspricht die Kulturfabrik. Ihre »Horror Nights« sind die Party des Monats, kündigen die Veranstalter an. Auf dem Mainfloor werden Hip-Hop, Charts und 2000er gespielt. Einlass ist für alle ab 16 Jahren ab 21 Uhr. Im Vorverkauf kosten Tickets 10 Euro, an der Abendkasse 15 Euro. Wer bis 21.21 Uhr kommt erhält 21 Euro Freiverzehr und freien Eintritt. Dafür muss man sich allerdings die Kufa-App herunterladen. Wer diese hat, bekommt bis 22 Uhr immerhin auch noch freien Eintritt. Ab 22 Uhr geht's dann auch los mit dem Event

Top10 in Balingen

Die laut eigenen Angaben größte Halloween-Party Süddeutschlands kehrt ins Top10 nach Balingen zurück. Die Großraumdisco verwandelt sich in ein düsteres Gruselkabinett für über 2.500 Feierwütige, kündigen die Macher an. Neben XXL-Deko und Welcome-Drink erwartetn die Gäste Live Horror-Akteure und drei Floors, auf denen verschiedene Musikrichtungen laufen (Mixed Music, Black Music, Party). Verkleidung ist kein Muss, aber erwünscht. Start ist um 22 Uhr, Einlass ab 18 Jahren. Eintritt kostet im Vorverkauf 12 Euro, an der Abendkasse 15 Euro. (GEA)