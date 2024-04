Die Abiturprüfungen starten heute

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN/TÜBINGEN. In Baden-Württemberg beginnt heute die Abiturprüfung mit den Fächern Biologie und Biologie bilingual Englisch. Allein im Regierungsbezirk Tübingen bereiten sich derzeit 8.400 Jugendliche und junge Erwachsene auf die Abiturprüfung vor.

Auf die öffentlichen allgemein bildenden Gymnasien entfallen im Regierungsbezirk Tübingen 4.058, auf die Gemeinschaftsschulen 60, auf die Waldorfschulen 161, auf die öffentlichen beruflichen Gymnasien und Berufsoberschulen 3.076 Schülerinnen und Schüler. 966 Jugendliche legen ihre Abiturprüfung an einem privaten Gymnasium oder an einem Abendgymnasium beziehungsweise Kolleg ab.

An den allgemein bildenden Gymnasien erfolgt die schriftliche Prüfung in drei Fächern: zwei der drei Leistungsfächer müssen die Fächer Deutsch, Mathematik, eine Fremdsprache oder eine Naturwissenschaft sein.

Als drittes Leistungsfach kann jedes weitere Fach aus dem Unterrichtsangebot im Pflichtbereich gewählt werden. Insgesamt müssen bei der Abiturprüfung (schriftlich und mündlich) die drei Aufgabenfelder des Unterrichtsangebots im Pflichtbereich und die Fächer Deutsch und Mathematik abgedeckt sein.

An den beruflichen Gymnasien erfolgt die schriftliche Prüfung in vier Fächern: im jeweiligen Profilfach, im Kernfach Mathematik oder Deutsch sowie in zwei weiteren von den Schülern zu benennenden Prüfungsfächern.

Juli Zeh ist Pflichtlektüre

In den Berufsoberschulen erfolgt die schriftliche Prüfung auch in vier Fächern: im jeweiligen Profilfach und in den Fächern Mathematik, Deutsch und Englisch.

Im Landkreis Reutlingen sind es rund 900 Abiturienten. Im Graf-Eberhard-Gymnasium Bad Urach sind es 63, im Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Metzingen 108, im Gymnasium Münsingen 45, im Friedrich-Schiller-Gymnasium Pfullingen 74, im Albert-Einstein-Gymnasium Reutlingen 107, im Friedrich-List-Gymnasium Reutlingen 101, im Isolde-Kurz-Gymnasium Reutlingen 76, im Johannes-Kepler-Gymnasium Reutlingen 87, im HAP-Grieshaber-Gymnasium Reutlingen 84, im Alb-Gymnasium Sonnenbühl 10, im Abendgymnasium Reutlingen 4, in der Freien Georgenschule Reutlingen 9, in der Georg-Goldstein-Schule Bad Urach 18, in der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule Reutlingen 36, in der Kerschensteinerschule Reutlingen 14, in der Laura-Schradin-Schule Reutlingen 92, in der Theodor-Heuss-Schule Reutlingen 81, in der ProGenius Private Schule Reutlingen 23 und im IB-Bildungszentrum Reutlingen 6 Schüler.

Pflichtlektüre für die Abiturienten an allgemeinbildenden Gymnasien ist Georg Büchners Woyzeck sowie Corpus Delicti von Juli Zeh.

Mündliche ab 26. Juni

Die schriftlichen Prüfungen dauern bis zum 7. Mai. Die mündliche Abiturprüfung findet an den allgemein bildenden Gymnasien in der Zeit vom 26. Juni bis zum 8. Juli und an den beruflichen Gymnasien und Berufsoberschulen in der Zeit vom 26. Juli bis zum 4. Juli statt. (eg)