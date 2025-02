Deutlich weniger Vertreter aus der Region im Bundestag

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN/TÜBINGEN. Aus den Wahlkreisen Reutlingen und Tübingen haben bei dieser Bundestagswahl deutlich weniger Abgeordnete den Sprung ins Parlament geschafft als noch 2021. Damals sicherten sich Michael Donth (CDU), Pascal Kober (FDP), Beate Müller-Gemmeke (Grüne) und Jessica Tatti (Linke) aus dem Wahlkreis Reutlingen einen Platz im Bundestag. Das Gleiche gelang Annette Widmann-Mauz (CDU), Martin Rosemann (SPD) und Chris Kühn für den Wahlkreis Tübingen.

Im schlimmsten Fall nur noch zwei Vertreter aus der Region in Berlin

Jetzt könnte die Region im schlimmsten Fall nur noch mit zwei Kandidaten in Berlin vertreten sein, im besten Fall mit vier. Sicher dabei ist der Reutlinger Stimmenkönig Michael Donth, der mit 38,48 Prozent der Erststimmen das Direktmandat in seinem Wahlkreis gewann. Anne Zerr (Linke) kam zwar nur auf eine Zustimmung von 5,5 Prozent, da sie auf der Landesliste ihrer Partei jedoch auf Rang fünf gesetzt war, zieht sie relativ sicher in den Bundestag ein.

Jessica Tatti gehört aktuell zu den Wackelkandidatinnen. Die mittlerweile für das BSW kandidierende Reutlingerin war in ihrer Heimatstadt nicht direkt wählbar. Allerdings steht sie auf der Landesliste ihrer Partei auf Platz eins, was ihr einen Platz im Bundestag garantieren würde, falls das BSW die Fünf-Prozent-Hürde überspringen würde. Das ist Stadt 22:30 Uhr jedoch noch offen.

Christoph Naser wohl Opfer des neuen Wahlrechts

Richtig bitter könnte der Abend für Christoph Naser (CDU) werden. Und das, obwohl er seinen Wahlkreis Tübingen mit 31,7 Prozent der Stimmen gewonnen hat. Dennoch sieht es laut Mandatsrechner danach aus, dass er es nicht ins Parlament schaffen wird. Das liegt daran, dass ein Direktmandat nach neuem Wahlrecht durch das Zweitstimmenergebnis der Partei gedeckt sein muss. Stadt 22:30 Uhr haben die Christdemokraten in Baden-Württemberg jedoch mehr Wahlkreise gewonnen, als ihnen im Parlament Sitze zustehen.

Nicht mehr gereicht hat es für den Reutlinger FDP-Abgeordneten Pascal Kober, dessen Partei die Fünf-Prozent-Marke wohl verfehlen wird. (GEA)