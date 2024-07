Der Photoclub Reutlingen zeigt bunte Vielfalt im Landkreis

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Bildreportage »Leben und Arbeiten in Reutlingen« des Photoclubs Reutlingen wird derzeit im Amt für Migration und Integration des Landkreises Reutlingen ausgestellt. Mit großformatigen Bildern gibt der Photoclub Einblicke in die Lebenswirklichkeit und Lebensgeschichte von Menschen mit und ohne Migrationsgeschichte in Reutlingen. Interessierte sind eingeladen, die Ausstellung noch bis Dienstag, 23. Juli, zu besuchen.

Die Ausstellung wird in den Räumen der Kreisausländerbehörde in Reutlingen in der Haydnstraße 5–7 gezeigt. Der Eintritt ist kostenlos und der Besuch zu den üblichen Öffnungszeiten des Amtes möglich: Montag, Dienstag und Donnerstag jeweils von 8 bis 11.30 Uhr, donnerstags außerdem von 14 bis 17.30 Uhr und am Freitag von 8 bis 12.45 Uhr.

Durch ihre Arbeit, ihr Leben in Familie und Nachbarschaft tragen alle Protagonisten aus der Ausstellung zum Gelingen des Gemeinwesens bei und verdeutlichen die bunte Vielfalt im Landkreis. Zu Finissage am Dienstag, 23. Juli, um 18.30 Uhr lädt das Amt für Migration und Integration in Kooperation mit dem Photoclub Reutlingen ein. Als Auftakt ist eine Podiumsdiskussion zum Thema »Ankommen im Landkreis Reutlingen« geplant. Hierbei werden sowohl geflüchtete Menschen als auch Menschen mit Migrationsgeschichte, die bereits seit vielen Jahren im Landkreis leben und arbeiten, zu Wort kommen. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, gemeinsam mit Mitgliedern des Photoclubs die Ausstellung zu betrachten sowie bei Getränken und Häppchen ins Gespräch zu kommen. (eg)