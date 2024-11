Degerschlachter Blasmusik feiert Abschluss des Jubiläumsjahrs

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-DEGERSCHLACHT. Zum Finale des Feierjahres hundert Jahre Degerschlachter Blasmusik hat der Verein am Samstag zum Jubiläumskonzert in die Auchterthalle nach Degerschlacht eingeladen.

Gut 150 Gäste sind dieser Einladung gefolgt, um an diesem besonderen Konzertabend die ansonsten sehr jung gebliebene Kapelle, zusammen mit Rüdiger Ruf am Dirigentenpult, zu erleben. Ruf, der unter anderem als Flügelhornist bei den Egerländer Musikanten spielt, wurde eigens dafür engagiert, um die Musikerinnen und Musiker für die Aufnahme eines neuen Albums fit zu machen, das zum Jubiläum in den Bauer Studios in Ludwigsburg aufgenommen wurde.

Der daraus entstandene Tonträger mit dem Titel »Wir sind wir« konnte so an diesem Abend auch erstmals der Öffentlichkeit präsentiert werden.

Die Art und Vielfältigkeit der auf diesem Album enthaltenen Musiktitel machte auch das Programm des Konzertes aus. So durfte sich das Publikum sowohl an klassischer Blasmusik als auch an groovigen und swingenden Big-Band-Arrangements erfreuen.

Mit einem großen Dankeschön an alle Beteiligten, die mit viel persönlichem Einsatz an den Feierlichkeiten und Aktivitäten zum Jubiläum beteiligt waren und nach zwei Zugaben ging für alle Aktiven der Degerschlachter Blasmusik ein bewegendes und sehr ereignisreiches Jahr zu Ende.

Die CD des Jubiläumsalbums »Wir sind wir« kann ab sofort über den Webshop der Degerschlachter Blasmusik bestellt werden. Ab 29. November steht das Album dann auch über Streamingdienste wie Spotify und Deezer zur Verfügung. (eg)

