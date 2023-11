Das sind die Lieblingsgasthäuser der GEA-Leser

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In einem sind sich die meisten einig: Ausgehen in einem Gasthaus oder einem Restaurant bei gutem Essen und Trinken tut gut. Aber in welcher Lokalität in der Region am besten geht, da sind Geschmäcker verschieden, wie unsere Umfrage unter zu ihren Lieblingsgasthäusern zeigt. Fast 500 GEA-Leser sind dem Aufruf zu Beginn der Serie »Prost, Mahlzeit« gefolgt. Diese haben 130 verschiedene Gaststätten zum Wettbewerb eingereicht, die sie am liebsten besuchen. Diese fünf Betriebe wurden am häufigsten genannt.

1. Platz (49 Stimmen): Restaurant und Landhotel Winter in Offenhausen

Inhaber-Familie Winter: Wir sind überwältigt von diesem Ergebnis! Danke an unsere Gäste für ein solch tolles Feedback! Das ist für uns eine große Bestätigung, auf dem richtigen Weg zu sein. Danke an alle Mitarbeiter, die jeden Tag mit uns Vollgas geben. Foto: Frank Pieth Inhaber-Familie Winter: Wir sind überwältigt von diesem Ergebnis! Danke an unsere Gäste für ein solch tolles Feedback! Das ist für uns eine große Bestätigung, auf dem richtigen Weg zu sein. Danke an alle Mitarbeiter, die jeden Tag mit uns Vollgas geben. Foto: Frank Pieth

Imanuel Einsele: Wunderbares, hochqualitatives schwäbisches Essen wie bei Oma - nur besser! Man fühlt sich einfach pudelwohl.

Fred und Margret Mollenkopf: Das Gasthaus besticht durch freundliche Atmosphäre, sehr guten Service, hervorragende Küche, egal ob Wild, Fisch oder vegetarisch, ausgezeichnete Weinkarte und außergewöhnliche Desserts. Hier kann und wird man sich wohlfühlen.

Rainer Knauer: Hier ist Wohlfühlatmosphäre mit viel Geschmack her- und eingerichtet worden. Erstklassige Gerichte mit schwäbischem Schwerpunkt, wie der von mir bevorzugte schwäbische Zwiebelrostbraten. Das panierte Kalbsschnitzel, ich nenne es Wiener Schnitzel, ringt dem Original aus Österreich das Alleinstellungsmerkmal ab. Gerne erhöhe ich mein Trinkgeld für Tüchtigkeit und Aufmerksamkeit, der mir hier als Gast immer wieder zuteilwird.

2. Platz (47 Stimmen): Zwiefalter Klosterbräu Brauhaus Gaststätte

Geschäftsführer Peter Baader: Mit dieser Platzierung hätten wir nicht gerechnet. Es gibt so viele ausgezeichnete Restaurants und Wirtshäuser im Landkreis. Die vier kupfernen und gekühlten Lagertanks, aus denen wir an der Theke frisch unser Bier zapfen, sind wie unser Mix aus einer traditionell schwäbischen und modernen Küche Gründe dafür, dass die GEA-Leser unser Haus offenbar gerne besuchen. Foto: Frank Pieth Geschäftsführer Peter Baader: Mit dieser Platzierung hätten wir nicht gerechnet. Es gibt so viele ausgezeichnete Restaurants und Wirtshäuser im Landkreis. Die vier kupfernen und gekühlten Lagertanks, aus denen wir an der Theke frisch unser Bier zapfen, sind wie unser Mix aus einer traditionell schwäbischen und modernen Küche Gründe dafür, dass die GEA-Leser unser Haus offenbar gerne besuchen. Foto: Frank Pieth

Daniel Nedele: Frisches Tankbier direkt aus den Kupfertanks in der Gaststätte. Einzigartig in der Region. Sehr gute Auswahl an Gerichten mit Produkten von lokalen Produzenten. Sehr gemütliches und modernes Brauhaus-Ambiente.

Elisabeth Firat: Tolles Ambiente, leckeres Essen und das beste Bier der Region!

Vedran Kunz: Spitzenqualität beim Essen. Und die Durstlöscher sind einfach unbeschreiblich.

3. Platz (20 Stimmen): Gaststätte Wackersbronn in Reutlingen

Inhaber Elia Zerotzki (links): Wir wissen, dass wir bei unseren Stammkunden ein gutes Standing haben, aber mit so einer Platzierung haben wir nicht gerechnet. Es ehrt uns und ist ein Beweis dafür, dass wir etwas richtig machen. Foto: Frank Pieth Inhaber Elia Zerotzki (links): Wir wissen, dass wir bei unseren Stammkunden ein gutes Standing haben, aber mit so einer Platzierung haben wir nicht gerechnet. Es ehrt uns und ist ein Beweis dafür, dass wir etwas richtig machen. Foto: Frank Pieth

Leonie Wurster: Dieses Restaurant ist wunderschön im Grünen gelegen und superschön renoviert worden. Es hat einen tollen Spielplatz für Kinder direkt daneben. Das Beste ist das ausgezeichnete schwäbische Essen. Wir sind mehrmals im Monat dort und können es wirklich nur jedem weiterempfehlen. Mit Abstand unser Lieblingsrestaurant im Kreis Reutlingen!

Vanessa Wittkopf: Das Preis-Leis­tungs-Ver­hält­nis ist perfekt. Gastfreundschaft wird hier großgeschrieben.

Melanie D’Agnano: Diese Käsespätzle ?

4. Platz (19 Stimmen): Gasthaus Adler in Eglingen

Inhaber-Familie König: Wir sind sehr überrascht: Eglingen ist nicht gerade der Nabel der Welt und liegt für Ausflügler ins Lautertal auch nicht auf der Strecke. Die Leute müssen uns schon gezielt anfahren. Das tun sie wahrscheinlich, weil sie wissen, was sie bei uns geboten bekommen und sich auf uns verlassen können. Foto: Frank Pieth Inhaber-Familie König: Wir sind sehr überrascht: Eglingen ist nicht gerade der Nabel der Welt und liegt für Ausflügler ins Lautertal auch nicht auf der Strecke. Die Leute müssen uns schon gezielt anfahren. Das tun sie wahrscheinlich, weil sie wissen, was sie bei uns geboten bekommen und sich auf uns verlassen können. Foto: Frank Pieth

Helmut Bachschuster: Vier Generationen betreiben ein Gasthaus, das traditionelle schwäbische Küche schmackhaft zubereitet, freundlich bedient, Fleisch aus dem eigenen Stall, Kartoffeln und Gemüse vom eigenen Acker, Wild aus eigener Jagd. Neben den Gästen von fern ist der Adler noch ein Dorftreffpunkt und Versammlungsort und hat es geschafft, durch unauffällige Renovierung den Charakter eines alten Alb-Gasthauses zu bewahren.

Martina Bächle: Dass es sowas noch gibt, ist wunderbar! Es ist nicht alles perfekt, aber doch einsame Spitze ob der Freundlichkeit, des familiären Willkommenseins und der Küche. Alles ist hausgemacht und aus der eigenen Tierhaltung oder eigener Jagd!

Rainer Beck: Dieses Gasthaus ist ein Garant für: super Service, erstklassiges Essen, höchste Qualität und das alles zu einem sehr fairen Preis. Wer einen »Schi­cki­mi­cki«-Laden sucht, ist hier falsch. Wer aber ein perfektes, gutbürgerliches Essen möchte, serviert mit einem Lächeln und das in einer schönen Atmosphäre, der ist hier richtig.

5. Platz (15 Stimmen): Landgasthof Adler in Sickenhausen

Geschäftsführer Tim Schäfer (Mitte): Die Hütte ist jeden Abend so voll, dass es so schlecht nicht sein kann. Die Leute kommen zu uns, weil wir so sind wie wir sind. Ich koche immer so, wie es mir schmeckt. Und ich versuche, die Qualität immer gleich zu halten, auch wenn es jeden Tag aufs Neue eine Herausforderung ist. Foto: Frank Pieth Geschäftsführer Tim Schäfer (Mitte): Die Hütte ist jeden Abend so voll, dass es so schlecht nicht sein kann. Die Leute kommen zu uns, weil wir so sind wie wir sind. Ich koche immer so, wie es mir schmeckt. Und ich versuche, die Qualität immer gleich zu halten, auch wenn es jeden Tag aufs Neue eine Herausforderung ist. Foto: Frank Pieth

Stephan Gminder: Leckeres schwäbisches Essen mit tollem Service. Top organisiert. Wenig Wartezeit trotz vieler Gäste.

Waltraud Martini: Über Jahre gleich gute Speisen, große Portionen, akzeptable Preise, super freundliche Bedienung.

Sara Schäfer: Traditionelle schwäbische Küche mit familiärem Flair.