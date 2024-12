100 Jahre Marbacher Hengstparaden: Von der Vorführung zum Pferdefest

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMADINGEN-MARBACH. Das Gestüt Marbach feiert im Jahr 2025 ein ganz besonderes Jubiläum: 100 Jahre Marbacher Hengstparaden! Seit 1925 paradieren die Hengste für das Publikum im Haupt- und Landgestüt Marbach. Dieser Anlass wird mit den Marbacher Hengstparaden am 28. September, 3. und 5. Oktober 2025 gefeiert. Besucher dürfen sich auf historische und aktuelle Schaubilder freuen, die die verschiedenen Epochen der Pferdezucht und der Reitkunst eindrucksvoll in Szene setzen, während die Höhepunkte aus den vergangenen Jahrzehnten in Erinnerungen schwelgen lassen. Überraschungsgäste dürfen dabei natürlich nicht fehlen, heißt es in einer Mitteilung des Gestüts.

Am 16. Dezember 1925 fand im Gestütshof Offenhausen erstmals eine »Vorführung der Hengste« statt. Sie ging als erste Hengstparade des damaligen Württembergischen Landgestüts Marbach in die Geschichte ein und war im Wortsinn eine Präsentation von Zuchthengsten, besucht von 800 bis 1.000 interessierten Züchtern, die für ihre Stuten passende Landbeschäler aussuchten. Gefragt waren Vererber, die Eigenschaften wie Zugleistung, Ausdauer und Arbeitswilligkeit verbesserten.

Große Arena 1978 gebaut

Manches aus dieser Zeit ist noch immer von Bedeutung und eine Attraktion, vieles hat sich gewandelt. Waren vor 100 Jahren Pferde aus dem täglichen Arbeitsleben nicht wegzudenken, sind sie seit den 1970er-Jahren als Freizeit-, Sport- und Therapiepartner gefragt. Wieder zunehmender Beliebtheit erfreuen sich heute unkomplizierte und robuste Vertreter der bedrohten Pferderassen Altwürttemberger und Schwarzwälder Kaltblut. Einen festen Platz in der Landesgeschichte hat das lebendige Erbe des württembergischen »Königs der Landwirte«, Wilhelm I., Marbachs weltberühmte Silberne Herde der Vollblutaraber.

Über die Jahrzehnte haben sich zum Publikum der Züchter, Reiter, Fahrer und Fachleute viele Pferdefreunde gesellt, die die Vielfalt der Marbacher Pferde erleben möchten. Um den großen Besucherandrang bewältigen zu können, entstand 1978 die große Hengstparade-Arena im Gestütshof Marbach, die mehr als 8.600 Zuschauern Platz bietet, und der Termin wurde in den goldenen Oktober verlegt.

Jedes Jahr ein Gastland

Heute ist die Marbacher Hengstparade ein großes Pferdefest für die ganze Familie: Geboten wird ein vielfältiges Programm rund um das Kulturgut Pferd unter freiem Himmel. 2007 lud die damals frisch ernannte und heute noch im Amt stehende Landoberstallmeisterin Dr. Astrid von Velsen-Zerweck erstmals ein Gastland zu den Hengstparaden ein. Seither zeigt jedes Jahr ein anderes europäisches Staatsgestüt seine Pferderassen und die Kultur seines Landes im Schauprogramm.

Besucher können die Faszination der Pferde erleben und in die Geschichte eintauchen , die Marbach über die zurückliegenden 100 Jahre geprägt hat. (eg)