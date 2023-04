Das sind die Gottesdienste an den Kar- und Osterfeiertagen in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In weltweiter Verbundenheit und als Zeichen christlicher Hoffnung und Ermutigung feiern die Christen in aller Welt in der Zeit von Gründonnerstag bis Ostermontag den Höhepunkt des Kirchenjahrs. In vielen Zeichen und Symbolen erinnert die feierliche liturgische Gestaltung an die Einsetzung des Abendmahls, vergegenwärtigt das Leiden und Sterben Jesu und feiert die Auferstehung Christi. Trauer und Trost sowie die österliche Botschaft von Leben und Frieden trotz Krieg und Katastrophen, Flucht und Gewalt bilden die Mitte der Verkündigung in Wort und Sakrament.

- Gründonnerstag, 6. April

Im Mittelpunkt der Gottesdienste steht das Gedächtnis an die Einsetzung des Abendmahls. In der Feier vom Letzten Abendmahl gibt es in diesem Jahr wieder eine Fußwaschung. Am Ende der Liturgie werden die geweihten Hostien aus dem Tabernakel und der Altarschmuck entfernt, die Orgel bleibt bis zur Osternachtfeier stumm. Die Termine:

Heiliger Bruder Klaus, Betzingen, italienische Messe, 17 Uhr.

St. Wolfgang, Reutlingen, Heilige Messe vom letzten Abendmahl für Familien und Erstkommunionkinder um 18.30 Uhr.

Peter-und-Paul-Kirche Gottesdienst mit dem Lisachörle, Taizé-Gesängen und Neuen Geistlichen Liedern, 19 Uhr.

St. Andreas, Orschel-Hagen, Familiengottesdienst mit allen Erstkommunionkindern der Seelsorgeeinheit als »Letztes Abendmahl Jesu«, 18 Uhr.

St. Andreas, Orschel-Hagen, Eucharistiefeier, 19 Uhr, zusammen mit der vietnamesischen Gemeinde.

Heilig-Geist-Kirche, 19 Uhr, Feier des letzten Abendmahls, im Anschluss sind junge Menschen ab 20.30 Uhr zur Liturgischen Nacht eingeladen.

- Freitag, 7. April

Im Mittelpunkt der Karfreitagsliturgie steht die Feier des Leidens und Sterben Jesu. Die Karfreitagsliturgie beginnt traditionell um 15 Uhr, entsprechend der Überlieferung die Todesstunde Jesu. Die Gottesdienste werden schlicht und feierlich gestaltet.

St. Peter und Paul, 15 Uhr, Karfreitagsgottesdienst, der auch für Kinder und Familien gestaltet ist, mit dem Reutlinger Vokalensemble »cantus 5 vocis«, dass Werke von A. Ferdinand, F. Liszt und M. Reger singt.

St. Wolfgang, 15 Uhr, Feier vom Leiden und Sterben des Herrn mit der Choralschola. Um 19 Uhr kroatische Karfreitagsliturgie. Um 21 Uhr ökumenischer Jugendkreuzweg.

St. Elisabeth Sondelfingen, 18 Uhr, Kar-Mette mit Lisachörle.

St. Andreas, 9 Uhr, Kreuzwegandacht.

St. Franziskus, Pliezhausen, 10 Uhr, Kinderkreuzweg.

St. Andreas, Orschel-Hagen, 10.30 Uhr, Kinderkreuzweg.

St. Andreas, 15 Uhr, Feier vom Leiden und Sterben Jesu.

St. Franziskus, Pliezhausen, 15 Uhr, Feier vom Leiden und Sterben Jesu.

Heilig-Geist, Betzingen, 10.30 Uhr, Kinderkreuzweg. Um 15 Uhr Karfreitagsliturgie.

Bruder-Klaus, Betzingen, 10.30 Uhr, Kinderkreuzweg. Um 17 Uhr Karfreitagsliturgie.

St. Johannes, Ohmenhausen, 9.30 Uhr, Karfreitagsliturgie.

- Karsamstag, 8. April

In der zeichenreichen Osternachtliturgie am Karsamstag soll die Heilsgeschichte Gottes mit den Menschen erfahrbar gemacht werden, durch das Osterfeuer, an dem die Osterkerze entzündet wird und Licht ins Dunkel der Kirche bringt sowie die Lesungen, die Spuren des befreienden Gottes durch die Geschichte hindurch bezeugen. Vielfach wird das Entzünden des Osterfeuers in die jeweiligen Kirchenräume digital übertragen.

St. Wolfgang, 19 Uhr, Feier der Oster-nacht, auch für Kinder und Familien, im Freien neben der Kirche. Sie wird von Johannes Popp (Trompete) und Andreas Dorfner (Orgel) musikalisch mitgestaltet. 21.30 Uhr kroatische Osternachts-Messe.

Peter-und-Paul-Kirche, 21.30 Uhr, Osternacht mit dem Südwestdeutschen Posaunenquartett und Orgelmusik (Martin Neu) mit Werken von G.F. Händel und D. Speer.

Heilig-Geist-Gemeinde, 20.30 Uhr, Osternachtsfeier mit dem gemeinsamen Ökumenischen Osterfeuer in der Pomologie/Bouleplatz. Osterspeisen werden – ebenso wie am Ostersonntag – gesegnet. Nach der Osternacht Begegnung im Gemeindezentrum.

St. Gebhard, Mittelstadt, 20 Uhr, Familiengottesdienst, der auch in den Saal übertragen wird.

- Ostersonntag, 9. April

Nach urchristlichem Brauch wird die Osternachtliturgie in der Frühe des Ostersonntags begangen: Mit feierlicher Musik gestaltet sind die Festgottesdienste am Hochfest der Auferstehung Jesus Christi.

St. Andreas, Orschel-Hagen, 5.30 Uhr, Osterfeuer im Freien (danach Agapefeier und Osterfrühstück im Saal).

St. Michael, Gönningen, 6 Uhr, Auferstehungsfeier (mit Speisensegnung).

St. Wolfgang, 11 Uhr, Ostermesse. Gesungen wird die Messe G-Dur op. 76 von Carl Maria von Weber und das Halleluja von G.F. Händel; Mitwirkende sind Julia Obert (Sopran), Julia Werner (Alt), Johannes Mayer (Tenor), Florian Hartmann (Bass), die Chorgemeinschaft St. Wolfgang und Mitglieder der Württembergischen Philharmonie Reutlingen, Dr. Marc Schlensog (Orgel) in der Gesamtleitung von Andreas Dorfner.

St.Petrus und Paulus, 9.15 Uhr, Festmesse. Es erklingt Franz Schuberts Messe in G-Dur: Ausführende sind das Ensemble 1810, Mitglieder des St.-Peter-Paul-Chor, Gesangssolisten und Michaela Elkenhans an der Orgel. Die Leitung hat Dekanatskirchenmusiker Martin Neu.

St. Gebhard, Mittelstadt, 10.30 Uhr, Ostergottesdienst. Es singt der Kirchenchor unter Leitung von Dietmar Pietsch und mit Danuta Lehner an der Orgel die »Missa brevis a tre voci« von Michael Haydn. (Bruder von Josef Haydn).

St. Johannes, Ohmenhausen, 9.30 Uhr, Ostermesse mit Segnung der Osterspeisen.

Heiliger Bruder Klaus, Betzingen, 9 Uhr wird die Italienische Ostermesse gefeiert. Um 11 Uhr Ostermesse mit Speisensegnung.

St. Wolfgang, 9.15 Uhr, Ostermesse der kroatischen Gemeinde. Um 15.30 Uhr Portugiesische Eucharistiefeier.

Liebfrauenkirche, Eningen, 18 Uhr, österlicher Vespergottesdienst mit Schola-Gesang.

- Ostermontag, 10. April

Im Zentrum der Gottesdienste am Ostermontag steht die Geschichte der Emmaus-Jünger, die mit dem auferstandenen Christus gemeinsam auf dem Weg waren und in dieser Begegnung ihre Berufung in ihrem österlichen Charakter entdeckten.

Heilig-Geist, 9.30 Uhr, Eucharistiefeier; parallel dazu Kinderkirche und Kleinkindergottesdienst im Kleinen und Großen Saal des Gemeindezentrums.

St. Franziskus, Pliezhausen, 9 Uhr, Eucharistiefeier.

St. Andreas, Orschel-Hagen, 10.30 Uhr, Eucharistiefeier.

St. Elisabeth, Sondelfingen, 10.45 Uhr, Heilige Messe.

St. Michael, Gönningen, 11 Uhr, Heilige Messe.

St. Wolfgang, Reutlingen, 11 Uhr, Eucharistiefeier der kroatischen Gemeinde.

Ein Überblick über alle Gottesdienste mit aktuellen Informationen der Kirchengemeinden ist online zu finden.

https://dekanat-reutlingen.drs.de/kirchengemeinden.html