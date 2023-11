Das christliche Hilfs- und Missionswerk sammelt in Reutlingen Geschenke für Hilfsbedürftige

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Das christliche Hilfs- und Missionswerk »Licht im Osten« sammelt auch in Reutlingen wieder wie in den letzten Jahren Weihnachtspäckchen für hilfebedürftige Kinder, Senioren und Familien in Russland, Osteuropa und Zentralasien.

Die Päckchen werden mit Nützlichem wie beispielsweise mit Hygieneartikeln, Lebensmitteln, Spielsachen, Schreibzeug, Schals, Mützen, Handschuhen oder Wollsocken gefüllt. Sie sollen ein sichtbares Zeichen der Nächstenliebe zu den Menschen im Osten bringen. Kinder und Erwachsene sollen erleben, dass jemand an sie denkt.

Das soll ihnen Freude und Hoffnung in ihrem meist düsteren Alltag, denn die Not ist in weiten Teilen der östlichen Länder immer noch groß und viele Menschen dort müssen auf die grundlegenden Dinge des täglichen Lebens verzichten, von Weihnachtsgeschenken ganz zu schweigen.

Licht-im-Osten-Partner vor Ort verteilen die Päckchen in Kinder-, Waisen- und Seniorenheimen, in Kindergärten, Schulen und Krankenhäusern. Sie gehen zu Behinderten oder zu den sozial Schwachen auf den Dörfern.

Bis Samstag, 11. November, können die Päckchen abgegeben werden. Um Probleme bei der Zollabfertigung zu vermeiden, sollten die Informationen aus einem Flyer beachtet werden, der bei der Sammelstelle erhältlich ist. Einen Packleitfaden gibt es auf Anfrage auch per Mail. Die Abgabe der Päckchen muss vorher telefonisch abgesprochen werden.

Es können auch Geldspenden bei der Sammelstelle abgegeben werden, welche dort verpackt werden. Ferner besteht die Möglichkeit, 25 Euro für ein Päckchen zu spenden, das dann durch Licht im Osten gepackt wird. (eg)

07121 17887

www.lio.org