Das bieten die Freibäder in Reutlingen und Region

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN/TÜBINGEN. Temperaturen von 20 Grad und mehr lassen bei vielen die Lust auf Schwimmen, Chillen, Eis und Pommes im Freibad steigen.. Die großen Freizeit- und Sportbäder in Tübingen und Reutlingen sind die ersten in der Region Neckar-Alb, die an den Start gehen. Die kleineren Bäder folgen in den nächsten Tagen und Wochen. Ein Überblick, welches Freibad wann in die Saison startet, wie die Öffnungszeiten sind, was der Eintritt kostet, wie hoch die Wassertemperaturen sein sollen und welche Attraktionen geboten werden. In unserer interaktiven Karte, finden Sie Informationen über weitere Freibäder über die Region Neckar-Alb hinaus.

Wellenfreibad Markwasen Reutlingen

Das Wellenfreibad Reutlingen ist eines der größten Freibäder Deutschlands. Foto: Stadtwerke Das Wellenfreibad Reutlingen ist eines der größten Freibäder Deutschlands. Foto: Stadtwerke

Adresse: Hermann-Hesse-Straße 40, 72762 Reutlingen

Geplanter Saisonstart: 1. Mai um 10 Uhr

Öffnungszeiten: Montags bis freitags ist von 6.30 bis 8 Uhr und 12.30 bis 20 Uhr. Samstags, sonntags und an Feiertagen von 10 bis 20 Uhr

Eintritt: Erwachsene 4,50 Euro, ermäßigt 3,50 Euro, Kinder und Jugendliche 2,70 Euro

Attraktionen: Wellenbecken, Sprungturm (bis 10 Meter Höhe), 80-Meter-Rutsche, Breitrutsche, Kleinkinderbereich mit Wasserspielen, 50-Meter-Becken mit abgetrennter Schwimmer-Bahn, Erlebnisbecken, abgetrennter FKK-Bereich, Abenteuerspielplatz, Sportbereich mit Fußball- und Beachvolleyballfeld, Tischtennisplatten sowie Fitnessgeräten

Wassertemperatur: Wellen- und Schwimmerbereich 23 bis 24 Grad, Kleinkinderbecken 28 Grad

Weitere Informationen gibt es auf der Webseite der Reutlinger Bäder.

Freibad Tübingen

Die Angebote des Tübinger Freibads gehen weit über das eines normalen Schwimmbads hinaus. Foto: Manfred Grohe Die Angebote des Tübinger Freibads gehen weit über das eines normalen Schwimmbads hinaus. Foto: Manfred Grohe

Adresse: Freibad; 72072 Tübingen

Saisonstart: 28. April

Öffnungszeiten: Bis 22. Mai: täglich 6 bis 20.30 Uhr. Ab 23. Mai: 6 bis 21 Uhr. Ab 1. August: 6.30 bis 20.30 Uhr. Ab 20. August: 7 bis 20.30 Uhr. Ab 31. August: 7 bis 20 Uhr. Ab 7. September: 7.30 bis 20 Uhr. Ab 15. September: 7.30 bis 19.45 Uhr

Eintritt: Erwachsene 5,20 Euro, ermäßigt 3,40 Euro

Attraktionen: Groß- und eine Breitrutsche, 50-Meter-Becken mit abgesperrten Bahnen für Sportschwimmer, Sprungturm (bis 5 Meter Höhe), Wasserspiele, Massagedüsen, Unterwassersitzbank, abgetrennter FFK-Bereich, Planschbecken, Matschplatz, Sportbereich mit Beachvolleyball-, Fußball-, und Basketball-Platz, Barfußpfad, Trimm-Dich-Geräte, Tischtennis und -kicker, Aqua-Fitness-Kurse (ab 18. Mai)

Wassertemperatur: Schwimmerbecken 23 Grad. Nichtschwimmerbecken 24 Grad, Kleinkinderbereich 26 Grad

Weitere Informationen gibt es auf der Webseite der Tübinger Stadtwerke

Schönbergbad Pfullingen

Einzigartige Badeerlebnisse umringt von Natur im Schatten der Alb-Kulisse", verspricht die Stadt Pfullingen in ihrem Schönbergbad. Foto: Stadt Pfullingen Einzigartige Badeerlebnisse umringt von Natur im Schatten der Alb-Kulisse", verspricht die Stadt Pfullingen in ihrem Schönbergbad. Foto: Stadt Pfullingen

Adresse: Klosterstraße 118, 72793 Pfullingen

Geplanter Saisonstart: 18. Mai

Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch und Freitag von 7 bis 9 Uhr und von 12 bis 19 Uhr, Dienstag von 12 bis 19 Uhr, am Wochenende von 9 bis 19 Uhr. In den Schulferien: Montag, Mittwoch und Freitag von 7 bis 19 Uhr, Dienstag, Donnerstag und am Wochenende von 9 bis 19 Uhr

Eintritt: Erwachsene 4 Euro (Abendtarif ab 18 Uhr 2 Euro), ermäßigt 2 Euro

Attraktionen: Breitwellenrutsche, Sprungturm (bis 3 Meter Höhe), 50-Meter-Wettkampfbecken, Nacken- und Massageduschen, Bodenblubber, Spielplatz mit Matschgelände, Beachvolleyballfelder, Tischtennisplatten

Wassertemperatur: In der Regel 23 Grad, Schwankungen aufgrund der Witterung sind möglich

Weitere Informationen gibt es auf der Webseite der Stadt Pfullingen

Waldfreibad Eningen

Das Eninger Freibad ist idyllisch in einem Tal am Waldrand gelegen. Foto: Privat Das Eninger Freibad ist idyllisch in einem Tal am Waldrand gelegen. Foto: Privat

Adresse: Obtal 1, 72800 Eningen unter Achalm

Geplanter Saisonstart: 12. Mai um 10 Uhr

Öffnungszeiten: Montag und Mittwoch 7 bis 19 Uhr. Dienstag 7.30 Uhr bis 19 Uhr. Donnerstag, Freitag und Samstag 9 bis 19 Uhr. Sonntag 10 bis 18 Uhr

Eintritt: Erwachsene 5 Euro (Abendtarif ab 17 Uhr 3,50 Euro), ermäßigt 2,50 Euro

Attraktionen: Hangrutsche, Breitwellenrutsche, Sprungturm, 50-Meter-Becken, Kinderplanschbecken, Beachvolleyballfeld, Tischtennisplatten, Boule-Bahn, Spielplatz

Wassertemperatur: mindestens 20 Grad

Weitere Informationen gibt es auf der Webseite der Gemeinde Eningen

Höhenfreibad Bad Urach

Das Höhenfreibad Bad Urach Das Bad Uracher Höhenfreibad liegt auf einem sonnigen Plateau am Tiergartenberg und bietet auch einen Blick auf die Burgruine Hohenurach. Foto: Fink Andreas Das Höhenfreibad Bad Urach Das Bad Uracher Höhenfreibad liegt auf einem sonnigen Plateau am Tiergartenberg und bietet auch einen Blick auf die Burgruine Hohenurach. Foto: Fink Andreas

Adresse: Am Tiergartenberg, 72574 Bad Urach

Geplanter Saisonstart: 9. Mai

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8 bis 20 Uhr, am Wochenende von 7 bis 20 Uhr

Eintritt: Erwachsene 4,50 Euro (Abendtarif ab 17 Uhr 3,50 Euro), ermäßigt 2,50 Euro

Attraktionen: 66-Meter-Rutsche, Breitrutsche, 50-Meter-Becken mit Sprunganlage, Abenteuerspielplatz, zwei Planschbecken, Beachvolleyballfeld, Tischtennisplatte

Wassertemperatur: mindestens 23 Grad

Weitere Informationen gibt es auf der Webseite der Stadt Bad Urach

Freibad Dettingen

Das einst von der Dettinger Bürgerschaft erbaute Freibad ist rollstuhlgerecht. Foto: Manfred Grohe Das einst von der Dettinger Bürgerschaft erbaute Freibad ist rollstuhlgerecht. Foto: Manfred Grohe

Adresse: Die neue Zeit 8, 72581 Dettingen an der Erms

Geplanter Saisonstart: 12. Mai

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 7 bis 20 Uhr. Samstag, Sonntag und Feiertag von 8 bis 20 Uhr

Eintritt: Erwachsene 4 Euro (Abendtarif nach 17 Uhr 3,50 Euro), ermäßigt 2,50 Euro

Attraktionen: 50-Meter-Becken, Sprungturm (bis 5 Meter Höhe), Nichtschwimmerbereich mit Breitrutsche, Wasserfontänen, Wasserpilzen, Luftsprudler, Planschbecken, Wasserbrunnen, Sandplatz, Beachvolleyballfeld

Wassertemperatur: Mindestens 23 Grad

Weitere Informationen gibt es auf der Webseite der Gemeinde Dettingen

Freibad Metzingen

Das etwas in die Jahre gekommene Metzinger Freibad liegt direkt an der Erms und grenzt an die Motorworld. Foto: Markus Pfisterer Das etwas in die Jahre gekommene Metzinger Freibad liegt direkt an der Erms und grenzt an die Motorworld. Foto: Markus Pfisterer

Adresse: Freibadweg 2, 72555 Metzingen

Geplanter Saisonstart: 9. Mai

Öffnungszeiten: täglich 8 bis 20 Uhr

Eintritt: Erwachsene 3,50 Euro (Abendtarif ab 17 Uhr 3 Euro), ermäßigt 2,50 Euro, Kinder und Jugendliche 2,10 Euro

Attraktionen: 50-Meter-Becken, Sprungturm (bis 3 Meter Höhe), Kinderrutsche, Kleinkinderbecken, Spielplatz, Beachvolleyballfeld, Tischtennisplatte

Wassertemperatur: 22 Grad

Weitere Informationen gibt es auf der Webseite der Stadtwerke Metzingen

Freibad Mössingen

Von der Liegewiese im Mössinger Freibad haben Besucher einen tollen Blick auf den Albtrauf. Foto: Jürgen Meyer Von der Liegewiese im Mössinger Freibad haben Besucher einen tollen Blick auf den Albtrauf. Foto: Jürgen Meyer

Adresse: Freibadstraße 4, 72116 Mössingen

Geplanter Saisonstart: 18. Mai um 8 Uhr

Öffnungszeiten: Mai bis August: Montag bis Freitag 6.30 bis 20 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertag 8 bis 20 Uhr. September: Montag bis Freitag 7 bis 19.30 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertag 8 bis 19.30 Uhr

Eintritt: Erwachsene 4,50 Euro (Abendtarif ab 17 Uhr 3,50 Euro), ermäßigt 3 Euro, Kinder und Jugendliche 2,50 Euro

Attraktionen: 93-Meter-Rutsche, 3-Meter-Sprungturm, 50-Meter-Kombibecken mit Nichtschwimmerbereich, Planschbecken, Eltern-Kind-Bereich mit Matschgelände, Minigolfbahn, Beachvolleyballfeld, Tischtennisplatten, Grillplatz

Wassertemperatur: Kombibecken 23 Grad, Planschbecken 26 Grad

Weitere Informationen gibt es auf der Webseite der Stadtwerke Mössingen

Waldfreibad Öschingen

Klein und beschaulich: So beschreibt der Verein Freibadfreunde Öschingen das von seinen Mitgliedern betriebene Waldfreibad selbst. Foto: Michael Merkle Klein und beschaulich: So beschreibt der Verein Freibadfreunde Öschingen das von seinen Mitgliedern betriebene Waldfreibad selbst. Foto: Michael Merkle

Adresse: Hegnachwasen, 72116 Mössingen-Öschingen

Geplanter Saisonstart: 23. Mai

Öffnungszeiten: täglich 9 bis 20 Uhr (Bei unsicherer Wetterlage erfahren Sie unter der Telefonnummer 074738991, ob das Waldfreibad geöffnet hat)

Eintritt: Erwachsene 4,50 Euro, ermäßigt 3 Euro, Kinder und Jugendliche 2,50 Euro

Attraktionen: 25-Meter-Becken, Planschbecken, Kinderbecken mit Rutsche und Sandkasten, Kletterhaus, Beachvolleyballfeld

Weitere Informationen gibt es auf der Webseite der Freibadfreunde Öschingen und der Webseite der Stadtwerke Mössingen

Freibad Münsingen

Das Münsinger Freibad ist 2019 grundlegend erneuert worden. Im Kinderbereich wartet eine Wasserspielburg auf die Kleinen. Foto: Ulrike Oelkuch Das Münsinger Freibad ist 2019 grundlegend erneuert worden. Im Kinderbereich wartet eine Wasserspielburg auf die Kleinen. Foto: Ulrike Oelkuch

Adresse: Alter Seeburger Weg 2, 72525 Münsingen

Geplanter Saisonstart: 18. Mai

Öffnungszeiten: täglich 8 bis 20 Uhr (ab Juni bis 21 Uhr). Ab 1. Juni 8 bis bis 21 Uhr, ab Mitte August bis 20 Uhr. Montag und Mittwoch Frühschwimmen ab 7 Uhr

Eintritt: Erwachsene 5 Euro (Abendtarif 2,50 Euro), ermäßigt 4 Euro, Kinder und Jugendliche 2,50 Euro

Attraktionen: Großes Schwimmbecken, Breitrutsche, Wasser-Spielburg, Adventure-Minigolfplatz, Kinderbecken, Spielplatz, Sandkasten, Beachvolleyballfeld

Wassertemperatur: Kombibecken 23 Grad, Planschbecken 26 Grad

Weitere Informationen gibt es auf der Webseite der Stadt Münsingen

Freibad Honau

Das Freibad in Honau liegt unter dem idyllischen Schloss Lichtenstein. Foto: Ulrike Oelkuch Das Freibad in Honau liegt unter dem idyllischen Schloss Lichtenstein. Foto: Ulrike Oelkuch

Adresse: Echazstraße 2, 72805 Lichtenstein-Honau

Geplanter Saisonstart: 18. Mai

Öffnungszeiten: Mai und September täglich 10 bis 20 Uhr. Juni, Juli, August montags bis freitags 10 bis 20 Uhr, Wochenende 10 bis 20.30 Uhr

Eintritt: Erwachsene 3 Euro (Abendtarif 2 Euro), Kinder, Jugendliche und Ermäßigte 2 Euro

Attraktionen: 25-Meter-Becken, Planschbecken mit Wasserpilz auf, Tischkicker, Tischtennisplatte

Wassertemperatur: 23 Grad

Weitere Informationen gibt es auf der Webseite der Gemeinde Lichtenstein

Höhenfreibad Zwiefalten

Das Freibad Zwiefalten wird im Ort als Kleinod gesehen und entsprechend geliebt. Foto: Gemeinde Zwiefalten Das Freibad Zwiefalten wird im Ort als Kleinod gesehen und entsprechend geliebt. Foto: Gemeinde Zwiefalten

Adresse: Brunnensteige 20, 88529 Zwiefalten

Geplanter Saisonstart: 18. Mai

Öffnungszeiten: Im Mai täglich 9.30 bis 19 Uhr. Von Junis bis September 9 bis 10 Uhr. Ab September 9.30 bis 19 Uhr (Das Freibad bleibt bei Regenwetter und Temperaturen unter 16 Grad Celsius geschlossen)

Eintritt: Erwachsene 3 Euro (Abendtarif ab 17 Uhr 2,50 Euro), Kinder und Jugendliche 2 Euro

Attraktionen: Rutsche, Schwimmerbecken, Nichtschwimmerbecken, Kleinkinderbereich mit Wasserspielen, Beachvolleyballfeld

Wassertemperatur: Zwischen 23 und 26 Grad

Weitere Informationen gibt es auf der Webseite der Gemeinde Zwiefalten

Freibad Rottenburg

Unmittelbar am aufgestauten Neckar, liegt das Rottenburger Freibad, idyllisch eingebettet zwischen bewaldeten Hängen. Foto: Stadtwerke Rottenburg Unmittelbar am aufgestauten Neckar, liegt das Rottenburger Freibad, idyllisch eingebettet zwischen bewaldeten Hängen. Foto: Stadtwerke Rottenburg

Adresse: Hammerwasen 11, 72108 Rottenburg

Geplanter Saisonstart: 18. Mai

Öffnungszeiten: Täglich von 7 bis 20.30 Uhr

Eintritt: Erwachsene 4,80 Euro, Kinder, Jugendliche und Ermäßigte 3,20 Euro

Attraktionen: Wellenrutsche, 25-Meter-Becken mit abgetrennten Nichtschwimmerbereich, Sprungturm (bis 3 Meter Höhe), Planschbecken mit Wasserpilz, Spielplatz mit Seilbahn und Matschbereich, Beachvolleyballfelder, Tischtennisplatten, Riesen-Mühle-Spiel, Basketballkorb

Wassertemperatur: Kombibecken 23 Grad, Planschbecken 28 Grad

Weitere Informationen gibt es auf der Webseite der Stadt Rottenburg

Freibad Ammerbuch

Das kleine, von einem gemeinnützigen Verein betriebene Ammerbucher Freibad lieg am Rand des Ortsteils Entringen. Foto: Förderverein Freibad Ammerbuch Das kleine, von einem gemeinnützigen Verein betriebene Ammerbucher Freibad lieg am Rand des Ortsteils Entringen. Foto: Förderverein Freibad Ammerbuch

Adresse: Freibadweg 100, 72119 Ammerbuch

Geplanter Saisonstart: 18. Mai um 10 Uhr

Öffnungszeiten: Von Saisonanfang bis Ende August täglich von 10 bis 20 Uhr. Von 1. September bis Saisonende von 10 bis 19.30 Uhr

Eintritt: Erwachsene 4 Euro, ermäßigt 2,50 Euro, Kinder und Jugendliche 2 Euro

Attraktionen: 25-Meter-Becken mit abgetrennter Bahn für Sportschwimmer, Nichtschwimmer-Becken, Baby- und Kleinkinderbereich mit Planschbecken und Wasserlauf, Spielplatz, Beachvolleyballfeld, Fußballplatz, Basketballkorb, Boule-Bahn

Wassertemperatur: Schwimmerbecken zwischen 21 und 23 Grad warm, Nichtschwimmer-Becken und Planschbecken zwischen 23 und 25 Grad

Weitere Informationen gibt es auf der Webseite des Fördervereins und der Webseite der Gemeinde Ammerbuch