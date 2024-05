Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Schwere Verletzungen hat sich der Fahrer eines S-Pedelec bei einem Sturz am Dienstagabend zugezogen. Der 65-Jährige fuhr laut Polizei gegen 21.40 Uhr den Rosenauer Weg talwärts. Nach bisherigen Erkenntnissen stürzte er ohne Fremdeinwirkung zu Boden und zog sich hierbei so schwere Verletzungen zu, dass er nach notärztlicher Behandlung stationär in einer Klinik aufgenommen werden musste. An dem S-Pedelec entstand geschätzter Sachschaden in Höhe von 500 Euro. (pol)