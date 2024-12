Gab es vor Tübinger Supermarkt eine Schlägerei? Polizei sucht Zeugen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Das Polizeirevier Tübingen sucht Zeugen zu einem Körperverletzungsdelikt, das sich am Dienstagabend, gegen 19 Uhr, auf dem Gehweg vor einem Einkaufsmarkt am Europaplatz beim Tübinger Bahnhof ereignet haben soll. Wie ein 19-Jähriger im Rahmen einer Anzeigeerstattung mitteilte, soll er von einem Unbekannten mit einem Schlagstock angegriffen und geschlagen worden sein. Außerdem soll der Täter vor seiner Flucht in Richtung Bahnhof Pfefferspray gegen den Geschädigten eingesetzt haben.

Der 19-Jährige war augenscheinlich unverletzt, klagte jedoch über Schmerzen. Ein Rettungswagen musste nicht angefordert werden. Trotz des offenbar starken Fußgängeraufkommens sind der Polizei bislang keine Zeugen der angezeigten Tat bekannt. Entsprechende Hinweise werden unter der Telefonnummer 07071/972-1400 entgegengenommen. (pol)