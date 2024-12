Nach heftigem Unfall auf der B27 bei Derendingen: Stau bis zum Dußlinger Tunnel

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ein heftiger Auffahrunfall hat sich am Dienstagmorgen in der Ausfahrt der B27 an der Anschlussstelle Derendingen ereignet. Das berichtet die Polizei. Eine 58-jährige Frau war kurz vor sieben Uhr mit ihrem Dacia Spring aufgrund einer Panne auf der Ausfädelspur von Mössingen herkommend liegengeblieben. Ein 59-jähriger Mercedes-Lenker bemerkte das ordnungsgemäß abgesicherte Pannenfahrzeug zu spät und krachte mit seiner C-Klasse ins Heck des Dacia. Der Pkw der Frau wurde im Anschluss gegen die Leitplanke gedrückt. Das Auto des Unfallverursachers kam nach etwa 100 Metern zum Stillstand.

Der Mann zog sich ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die erheblich beschädigten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Sie mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Pkw musste der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. So kam es im morgendlichen Berufsverkehr auf der B27 zu einem Rückstau bis zum Tunnel Dußlingen. Gegen 9.25 Uhr war die Unfallstelle geräumt. Die Feuerwehr war ebenfalls zur Unterstützung vor Ort. (pol)