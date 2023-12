Christbaum-Verlosung: GEA-Abonnenten gewinnen regionale Nordmanntannen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-SONDELFINGEN. Der Anhänger des GEA-Mobils bietet zur frühen Morgenstunde einen festlichen Anblick: Er ist gefüllt mit saftig grünen Nordmanntannen der Garten-Baumschule Schlotterbeck und duftet herrlich winterlich nach Tanne. Für die Christbäume beginnt eine kleine Rundfahrt durch die Region, denn sie sind der Preis der jährlichen GEA-Verlosung in der Adventszeit und werden an die glücklichen Gewinnerinnen und Gewinner ausgeliefert. Fünf GEA-Abonnenten können sich also ab sofort Besitzer einer regionalen Nordmanntanne nennen.

Eine davon ist Karin Kommer aus Sondelfingen. Sie durfte die erste Tanne entgegennehmen und kam aus dem Strahlen gar nicht mehr raus. »Ich fühle mich einfach super und habe mich so gefreut, als ich erfahren habe, dass ich unter den Gewinnern bin«, sagt die 73-Jährige. Kommer ist seit 1980 GEA-Abonnentin und hat zum ersten Mal in ihrem Leben bei einem Gewinnspiel mitgemacht. »Eines Morgens bei meiner zweiten Tasse Kaffee, als ich wie immer durch den GEA geblättert habe, ist mir die Verlosung ins Auge gestochen. Da kam mir die spontane Idee, einfach mal mitzumachen«, schmunzelt Kommer. »Und jetzt stehe ich hier, mit einer schönen Tanne. Mein kleines Weihnachtswunder.« (GEA)