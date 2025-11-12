Brücke Hoffmannstraße in Betzingen: Letzter Bauabschnitt beginnt

Bitte aktivieren Sie Javascript

BETZINGEN. Die Bauarbeiten für die Erneuerung der Straßenbrücke über die Echaz in der Hoffmannstraße in Betzingen schreiten zügig voran. Der Bauabschnitt von der Steinachstraße bis zur Hoffmannschule wird am Freitag, 14. November, abgeschlossen sein.

Am Montag, 17. November, beginnt der letzte Bauabschnitt der Maßnahme – von der Hoffmannschule bis zur Mühlstraße. In diesem Bereich müssen die Versorgungsleitungen sowie die Straßenentwässerung erneuert und die Parkplätze vor der Hoffmannschule neugestaltet werden.

Für die Ausführung der Arbeiten ist es notwendig, die Hoffmannstraße von der Einmündung Mühlstraße bis zur Hoffmannschule zu sperren, ebenso die Zufahrt zum Platz an der Julius-Kemmler-Halle. Die Halle und die Parkplätze können dann über die neue Brücke erreicht werden. Eine entsprechende Umleitung wird ausgeschildert.

Die Fußwegverbindung von der Mühlstraße zur Steinachstraße und umgekehrt erfolgt bis zur Fertigstellung der Maßnahme über den Fußweg entlang der Echaz und die neue Brücke. Der Zugang zur Hoffmannschule erfolgt ebenfalls über den Fußweg entlang der Echaz, den Gehweg der neuen Brücke und den Innenhof der Schule.

Die Fertigstellung der Arbeiten in der Hoffmannstraße und Freigabe für den Durchgangsverkehr ist für den 19. Dezember vorgesehen. (pm)