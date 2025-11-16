Vorweihnachts- und »Winterfreuden« bei der Betzinger Gärtnerei Schlotterbeck

Viel los in Sachen »Winterfreuden« war am gestrigen Sonntag in der Garten-Baumschule Schlotterbeck in Betzingen.

REUTLINGEN-BETZINGEN. Das Ambiente bei den »Winterfreuden« der Garten-Baumschule Schlotterbeck wurde am gestrigen Sonntag hochgelobt. Innerhalb von zwölf Jahren hat sich die Atmosphäre in der Gärtnerei nicht nur in Betzingen herumgesprochen, sondern auch darüber hinaus. Entsprechend groß war der Andrang auch bei der diesjährigen Ausgabe des Vor-Adventsmarkts unter dem Motto »Genuss und Ambiente«.

Weihnachtssterne durften nicht fehlen in der Gärtnerei Schlotterbeck. Foto: Norbert Leister Weihnachtssterne durften nicht fehlen in der Gärtnerei Schlotterbeck. Foto: Norbert Leister

»Wir sehen den kleinen Markt als Vorbote auf die Weihnachtszeit«, betonte Martin Großmann, der vor allem mit seinen Winterpflanzen glänzte. »Zentral ist bei den ‚Winterfreuden‘ aber das Essen«, so Großmann. Und natürlich der Genuss desselbigen. Gegrilltes durfte dabei nicht fehlen, doch es gab auch Flammkuchen, Feinkost und eine Besonderheit, die laut Großmann fast nirgendwo mehr zu finden sei – der Bratapfel.

Die meisten Gäste schlenderten durch die Gärtnerei, durch Christrosen, Bäume und Weihnachtssterne, um dann am einen oder anderen Stand hängenzubleiben. Bei den Brennereiprodukten etwa. Oder bei der Imkerei, sogar Kunst aus Holz und Metall war zu bestaunen. »Rund 50 Prozent der Besucher sind Stammkunden, die anderen Hälfte aber Leute, die noch nie hier waren«, so Großmann.

So manche Pflanze wechselte am Sonntag in Betzingen den Besitzer. Foto: Norbert Leister So manche Pflanze wechselte am Sonntag in Betzingen den Besitzer. Foto: Norbert Leister

Natürlich war auch die Mode von Irmgard Großmann im oberen Glashaus gefragt – vor allem bei den Damen. »Oft sagen die Frauen, sie wollen nur mal ganz kurz dort hinaufschauen«, sagte Martin Großmann schmunzelnd. Meist dauere es dann doch etwas länger, bis sie wieder zurückkommen. (GEA)