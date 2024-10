Bildung, Kultur und Innovation in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Für alle neugierigen Nachtschwärmer aus Reutlingen und Umgebung wird es am Samstag, 24. Mai, erstmals eine Wissensnacht geben. Die Stadtmarketing und Tourismus Reutlingen GmbH (StaRT) will mit diesem neuen Event Wissen, Innovation, Bildung und Kultur in den Fokus rücken.

Zwischen 17 und 23 Uhr können sich Unternehmen, öffentliche Einrichtungen, Vereine und Initiativen der breiten Öffentlichkeit in ihren eigenen Räumlichkeiten präsentieren und Einblicke in ihre tägliche Arbeit geben. Nicht nur Labore oder Hochschulsäle sollen geöffnet werden, sondern auch Produktionsräume, Werkstätten, Archive oder andere Orte, an denen Wissen und Sehenswertes in der Stadt entsteht.

In sechs Stunden voller Vorträge, Workshops, Führungen und Science Slams wird die ganze Breite der Forschungs- und Innovationsstärke der Achalmstadt sichtbar. Klein und Groß können Wissen und Wissenswertes in allen Facetten zum Anfassen erleben und selbst erfahren.

Mitmachen kann jeder

Jeder kann mitmachen, der auf seine Weise Wissen schafft. Anna Bierig, StaRT-Geschäftsführerin, freut sich schon auf das neue Event: »Die Wissensnacht bietet einen Blick hinter die Kulissen – sonst verschlossene Türen öffnen sich und machen es möglich, Wissen hautnah zu erleben und Neues auszuprobieren.« Das sei auch eine Chance für Reutlinger Unternehmen, potenzielle Fachkräfte von heute und morgen anzusprechen.

Bei der Organisation der Veranstaltung unterstützt die Kulturidee GmbH, die im Raum Nürnberg alle zwei Jahre Wissenschaftsnächte organisiert. Als Programmanbieter können sich neben der Hochschule und wissenschaftlichen Einrichtungen auch Institute, Unternehmen, kleine und mittelständische Betriebe, private Initiativen oder Vereine beteiligen.

Die Anmeldung ist bis Freitag, 13. De-zember, möglich. Fragen zu Anmeldung und Programmgestaltung für Anbieter beantwortet der Veranstaltungsplaner Kulturidee. (eg)

0911 8102622 reutlingen-wills-wissen@kulturidee.de