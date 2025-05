Betzinger Freiluft-Schachbrett wieder bespielbar gemacht

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-BETZINGEN. Bei der Klausurtagung des Betzinger Bezirksgemeinderats entstand die Idee, dass es schön wäre, ein Freiluft-Schachfeld im Flecken zu haben. Bezirksbürgermeister Friedemann Rupp erinnerte sich nach einiger Diskussion daran, dass es ein solches Schachfeld bereits gibt. Allerdings versteckt im Park bei der Kirche, unter Erde, Moos und Gras. In einer Gemeinschaftsaktion griffen die Mitglieder des Bezirksgemeinderats kurzerhand zu Schaufel, Hacke, Hochdruckreiniger und Schrubber, säuberten das Schachfeld und versetzten es in einen bespielbaren Zustand. Es kostete zwar einige Mühe, doch jetzt erstrahlt das Freiluft-Schachfeld in neuem Glanz und ist wieder bereit für spannende Schachpartien. Allerdings fehlen noch die Schachfiguren, die jedoch dieser Tage geliefert werden. Dann können die Betzinger Bürger die Figuren in einer Kiste am Spielfeldrand abholen und losspielen. Die Anschaffung der Schachfiguren wird von Michel Ehinger, dem Stellvertreter des Bürgermeister, und seiner Ratskollegin Karin Lenz gesponsort. (eg)