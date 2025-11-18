Begehrte Lions-Adventskalender: Restexemplare im GEA-Service-Center zu haben

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Alle Jahre wieder bildet sich eine lange Schlange vor dem GEA-Innenhof in der Beutterstraße. Dann ist es so weit: Der Lions-Adventskalender wird verkauft. Die ersten Interessenten standen schon ab viertel vor acht bereit, um als Erste den begehrten Kalender zu ergattern. Dabei startete der Verkauf erst um neun Uhr.

Doch da streckte sich die Reihe der diszipliniert wartenden Menge bereits bis um die Ecke der Beutterstraße - und das trotz der klirrenden Kälte. So hatten die Verkäuferinnen Birgitt Dürr vom GEA-Servicecenter sowie Katharina Wandel-Kretzschmar und Renate Ammer vom Lions-Club in der ersten halben Stunde alle Hände voll zu tun. Anschließend trudelten nach und nach weitere Kunden ein.

Auch in diesem Jahr sind die Lions-Adventskalender sehr begehrt. Foto: Steffen Schanz Auch in diesem Jahr sind die Lions-Adventskalender sehr begehrt. Foto: Steffen Schanz

Leer ausgehen musste aber niemand. Wie im letzten Jahr sind einige Exemplare übrig geblieben. Diese sind weiterhin im GEA-Service-Center erhältlich. Ein Kalender kostet sechs Euro und dient wohltätigen Zwecken. Der Erlös kommt nämlich fünf ausgewählten Projekten zugute. Mit dem Kauf tut man aber nicht nur etwas Gutes, sondern kann auch selbst etwas gewinnen. In diesem Jahr warten 306 Gewinne auf glückliche Kalenderbesitzer. Die Gewinnzahlen – sie sind abzugleichen mit der auf der Rückseite abgedruckten Nummer – mit den dazugehörigen Preisen werden ab dem 1. Dezember täglich im GEA und auf der Webseite des Lions-Club Reutlingen veröffentlicht. (GEA)