Begehrte Lions-Adventskalender - noch wenige Exemplare im GEA-Pressecenter

Die Lions-Adventskalender lockten wieder viele Kunden an den Burgplatz.

REUTLINGEN. Am Mittwochmorgen waren im Hof des GEA-Pressecenters am Burgplatz wieder die Löwen los. Und wie es sich zu diesem Anlass gehört, strömte reichlich Publikum herbei. Wiewohl es keineswegs Brot und Spiele waren, die die Kundschaft erwarteten, sondern die ebenso beliebten wie begehrten Adventskalender des Lions-Clubs Reutlingen, hinter deren Türchen sich bekanntlich hochwertige Preise verbergen - 273 an der Zahl, vom Beauty-Gutschein über Konzert- und Theaterkarten bis hin zu edlen Weinen, Schmuck und Werkzeug.

Punkt 9 Uhr fiel - wie angekündigt - der Startschuss für den Verkauf. Doch schon um 7 Uhr standen sich die ersten Interessenten tapfer die Beine in den Bauch: bei winterlichen Temperaturen um den Gefrierpunkt durchaus ein wenig fröstelnd, aber dennoch frohgemut.

Käufer der ersten Minuten freuten sich über das hübsche Cover, das heuer von Hoffmannschüler Adar Sabir gemalt wurde. Foto: STEFFEN SCHANZ Käufer der ersten Minuten freuten sich über das hübsche Cover, das heuer von Hoffmannschüler Adar Sabir gemalt wurde. Foto: STEFFEN SCHANZ

Bis zur Toröffnung hatte sich auch heuer wieder eine stattliche Schlange diszipliniert Wartender gebildet, die dafür sorgte, dass die drei eigens für den Verkauf angerückten Lions-Ladys Renate Ammer, Carina Glaw und Katharina Wandel-Kretzschmar sowie die beiden GEA-Repräsentantinnen Birgitt Dürr und Nele Walz während der ersten zwanzig Verkaufs-Minuten alle Hände voll zu tun hatten. Dann freilich riss der Kundenstrom abrupt ab: ein noch nie da gewesenes Phänomen! Weshalb diesmal nicht nur der frühe Vogel den Wurm fing, sondern auch die spätere Klientel bedient werden konnte und kann.

Noch nicht restlos vergriffen

Restlos vergriffen sind die Lions-Kalender nämlich nicht. Wer also übrig gebliebene Exemplare erwerben möchte, kann dies im GEA-Entrée (Burgstraße) tun - solange der Vorrat reicht.

Der Kalender ist zum Stückpreis von 6 Euro erhältlich und dient wohltätigen Zwecken. Denn der Reinerlös kommt fünf sozialen Projekten beziehungsweise Organisationen zugute. Und wie kann man gewinnen? Per Glückszahl, die mit den auf den Kalenderrückseiten abgedruckten Ziffern zu vergleichen ist. Herrscht numerische Übereinstimmung, war’s ein Volltreffer. Veröffentlicht werden die Glückszahlen ab 1. Dezember täglich auf der Lions-Website. (ekü)

https://reutlingen.lions.de/adventskalender