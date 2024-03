Baumpflege in der Reutlinger Lederstraße: Behinderungen möglich

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. An den teils stattlichen Platanen in der vielbefahrenen Reutlinger Lederstraße (B646) gibt es am Sonntag, 10. März, umfangreiche Baumpflegemaßnahmen. Die Arbeiten laufen zwischen Stadthalle und dem Parkhaus Lederstraße. Deshalb sind zwischen 7 Uhr und 18 Uhr in beiden Fahrtrichtungen einzelne Fahrspuren teilweise gesperrt. Im Zufahrtsbereich des Parkhauses Lederstraße kann es nachmittags zeitweise zu Behinderungen kommen. Die Zufahrt zur Tiefgarage Tübinger Tor ist nicht beeinträchtigt. (pm/GEA)