Baumpflege: Reutlinger Lederstraße teilweise gesperrt

REUTLINGEN. Am Sonntag, 16. April, werden am Platanenbestand in der Lederstraße zwischen Stadthalle und dem Parkhaus Lederstraße umfangreiche Baumpflegemaßnahmen durchgeführt, um die Verkehrssicherheit zu erhalten. Für die Arbeiten müssen zwischen 07:00 Uhr und 18:00 Uhr in beiden Richtungen einzelne Fahrspuren teilweise gesperrt werden. Die Zufahrt zur Tiefgarage Tübinger Tor ist nicht beeinträchtigt. Eine Umleitung zur Tiefgarage Rathaus ist ausgeschildert. Im Bereich der Zufahrt zum Parkhaus Lederstraße kann es nachmittags zeitweise zu Behinderungen kommen. Das Abbiegen in die Alteburgstraße ist jederzeit möglich. (pm)