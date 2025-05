Bauen, sanieren, renovieren bei den Reutlinger Energietagen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Eine bewährte Kooperation geht in die nächste Runde: Am Samstag, 10., und Sonntag, 11. Mai, jeweils von 11 bis 17 Uhr, ist die Messe »Handwerk Energie Zukunft« mit den »Reutlinger Energietagen« wieder in den Zirkuszelten auf den Reutlinger Bösmannsäckern zu finden. Der Eintritt ist frei.

Bauen, sanieren, renovieren: Regionales Handwerk, Fair-Energie und Stadt Reutlingen bieten Häuslebauern, Sanierungswilligen und anderen Interessierten einen Überblick über Klimaschutz, Energie und handwerkliche Leistungen aus der Region. Neu- und Altbau sowie energetische Sanierung stehen dabei ebenso auf dem Programm wie altengerechte und barrierefreie Umbauten. Eine große Rolle spielt auch die Mobilität. Fünf Autohäuser stellen neue Modelle, aber auch Dienstleistungen der Kfz-Branche vor.

Zentraler Wirtschaftsfaktor

Das regionale Handwerk und seine Partner präsentieren alles zum Bereich Neubau, Sanierung und Renovierung, sowie insbesondere zur energetischen Sanierung, zum altengerechten und barrierefreien Umbau von Gebäuden sowie zur Finanzierung. Ein weiteres Schwerpunktthema ist die dezentrale Energieerzeugung und Verwendung – unter anderem durch Photovoltaik, Wallboxen oder Wärmepumpen, so der Reutlinger Kreishandwerksmeister Steffen Mohl und der Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Reutlingen, Ewald Heinzelmann.

Das regionale Handwerk nutzt diese Messe, um handwerkliche Ausbildungsberufe vorzustellen. In einem Ausbildungszelt stellen zehn Innungen mit der Handwerkskammer Reutlingen die handwerklichen Ausbildungsberufe sowie Fortbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten vor. Andere Innungen, etwa die Bau- Elektro- oder Zimmerer-Innung Reutlingen, präsentieren ihre Ausbildungsberufen in ihren Zelten oder auf dem Freigelände.

Sanierungsmobil und Energiezelt

Als Highlight weisen die Veranstalter auf das Sanierungsmobil von »Zukunft Altbau« hin. Fachleute der KlimaschutzAgentur im Landkreis Reutlingen beraten während der Ausstellungstage über alle im Zusammenhang mit einer Sanierung anfallenden handwerklichen Tätigkeiten und Gewerke. Am Muttertag gibt es spezielle Angebote für Familien und Mütter.

Während der Messe wird es auch wieder Veranstaltungen geben. Die Junggesellinnen und Junggesellen des Handwerks erhalten in einer Feier ihre Gesellenbriefe und Abschlusszeugnisse. Auch die Mitgliederversammlung von Haus & Grund Reutlingen und Region findet statt.

Reutlingens Baubürgermeisterin Angela Weiskopf betont: »Der Ausbau der erneuerbaren Energien, die Berücksichtigung grauer Energie und klimagerechte Gebäudesanierungen sind wesentliche Beiträge zum Klimaschutz und zum Erhalt natürlicher Lebensgrundlagen.« Im Energie-Zelt bieten die Task-Force Klima und Umwelt der Stadtverwaltung, die Stadtentwässerung Reutlingen (SER), die Fair-Energie, die Hochschule und Haus & Grund Informationen und Beratungen. Experten der SER informieren über Starkregen- und Hochwassergefahren im Stadtgebiet und zu Schutzmaßnahmen des eigenen Hauses bei Starkregen und Hochwasser. (a)