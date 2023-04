Bauarbeiten Schieferstraße/B28: Sperrungen Richtung Metzingen und Tübingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ab Montag, 24. April, bis voraussichtlich Freitag, 28. April, errichtet das städtische Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt in der Schieferstraße/B28 zwei provisorische Überfahrten zwischen der Einmündung der Emil-Adolff-Straße und der Brücke Hochstraße. Die Provisorien sollen in der Zeit der Sanierungsarbeiten in der Schieferstraße, die Anfang Mai beginnen, die Zufahrt zu den Betrieben gewährleisten, die auf dem ehemaligen Emil-Adolff-Areal ansässig sind. Für diese Arbeiten muss die links Fahrspur in Fahrtrichtung Metzingen und in Fahrtrichtung Tübingen jeweils von 9 bis 15 Uhr gesperrt werden. Der Verkehr wird dann in jede Fahrtrichtung einspurig an der Baustelle vorbeigeleitet. (pm)