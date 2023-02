Bauarbeiten in Rommelsbach: Ortsdurchfahrt sieben Monate voll gesperrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-ROMMELSBACH. Am Mittwoch, 1. März, beginnt die Stadtentwässerung Reutlingen (SER) mit dem Neubau der Misch- und Regenwasserkanäle in der Ermstalstraße in Rommelsbach. Für dieses Großbauprojekt muss die Ortsdurchfahrt zwischen dem Gebäude mit der Hausnummer 5 und der Einmündung Lange Äcker für rund sieben Monate voll gesperrt werden.

Im ersten Bauabschnitt wird der Verkehr über die Württemberger-, die Alemannenstraße, Lange Äcker sowie über die Tegernsee- und Gaiernstraße umgeleitet. Für die Bauabschnitte 2 und 3 zwischen Klingernweg und Lange Äcker ist die Umleitung ausschließlich über die Württemberger-, Alemannenstraße und Lange Äcker vorgesehen. Für den Durchgangsverkehr wird eine überörtliche Umleitung eingerichtet. (eg)

