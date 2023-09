Bahn rechnet ab Montag mit Verspätungen zwischen Bad Urach und Tübingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wegen Sanierungsarbeiten kommt es ab Montag, 2. Oktober, auf der Bahnstrecke Merklingen/Wendlingen sowie auf der Strecke Bad Urach/Reutlingen/Tübingen zu Fahrplanänderungen und Zugausfällen, wie die Deutsche Bahn mitteilt.

Ersatzverkehr zwischen Merklingen und Wendlingen

Die Bauarbeiten zwischen Merklingen und Wendlingen am Neckar beginnen am Montag, 2. Oktober, gegen 23 Uhr und dauern nach Angaben der Bahn voraussichtlich bis zum Dienstag, 3. Oktober, um 2 Uhr nachts an. Betroffen von dieser Sperrung ist die Linie IRE200. Für alle Reisenden stellt die Bahn in dieser Zeit einen Ersatzverkehr mit Bussen. Ersatzhaltestellen hierfür befinden sich am Bussteig 5 des Wendlinger ZOBs und am Merklinger Bahnhof.

Zugausfällen und Verspätungen zwischen Reutlingen und Tübingen

Mit Zugausfällen und Verspätungen haben Fahrgäste der Deutschen Bahn ebenfalls ab dem 3. Oktober bis zum Freitag, 6. Oktober, auf der Strecke von Reutlingen nach Tübingen zu rechnen. Auch hier wird jeweils in den Nächten von Dienstag auf Mittwoch sowie von Mittwoch auf Donnerstag die Bahnstrecke saniert. Zum Zugausfall der RB22845 kommt es am Freitag, 6. Oktober, laut Angaben der Bahn ab den frühen Morgenstunden um 4.28 Uhr. Die Bahn bittet Fahrgäste, den Bus der Linie 7640 um 4.05 Uhr ab Bad Urach zu nehmen.

Auf der gesamten Strecke Reutlingen / Tübingen ist zudem mit schweren Verspätungen zu rechnen. Nach Angaben der Bahn zufolge sind Ersatzhaltestellen für Busse am Metzinger Bahnhof an Bussteig 6, am Reutlinger Hauptbahnhof an Bussteig 1, am Reutlinger Westbahnhof, in Betzingen Mitte, in Wannweil, am Kirchentellinsfurter Bahnhof sowie am Tübinger Omnibusbahnhof an Bussteig R eingerichtet. (GEA)