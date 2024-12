Glühwein zwischen Fachwerk in Tübingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Alle Jahre wieder: Am dritten Adventswochenende war in Tübingen Weihnachtsmarkt. 300 Marktstände säumten von Freitag bis Sonntag die Neckargasse, den Holzmarkt, die Marktgasse bis hinunter zum Nonnenhaus. Am Samstag und Sonntag kamen noch die Schmiedtorstraße und der Kelternplatz hinzu, und entsprechend war der Andrang. Mancherorts war am Samstagabend kein Durchkommen mehr.

Glühwein gegen die Kälte: 70 Vereine boten Heißgetränke und Essbares an. Foto: Hans-Jörg Conzelmann

Für das leibliche Wohl sorgten 70 Vereine und gemeinnützige Organisationen. Dazu gab's Musik auf allen Plätzen: Am Samstag spielte die Hornklasse der Musikschule Tübingen, das Tübinger Saxophon-Ensemble, es sang der Weingärtner-Liederkranz mit seinem Chor »Prresto« auf dem Marktplatz. Das Kindertheater »Rote Nase« spielte das Mitmach-Theaterstück »Der wunderbare Weihnachtsbaum« auf der Event-Bühne am Marktplatz.

Traditionell war am Freitag auf dem Haagtorplatz das Winternachtskino. Gezeigt wurde erneut der Klassiker »Feuerzangenbowle«. Wie die Jahre zuvor pilgerten 2.000 Zuschauer zum Haagtorplatz, um die Komödie aus den Vierzigerjahren zu sehen.