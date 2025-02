Artspace W109 eröffnet in der Reutlinger Metzgerstraße

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der Artspace W109 öffnet wieder seine Türen – und zwar an einem neuen Ort in der Metzgerstraße 59. Der größere und anders gestaltete Raum ersetzt das bisherige Ladenlokal in der Wilhelmstraße 109 und dient dem Verein Netzwerk Kultur als vorübergehende Station auf dem Weg zu einem festen Standort. Direkt hinter der Marienkirche findet man den Raum, den sich das Netzwerk Kultur mit der Biosphärengenossenschaft sowie der welt.raum-Bar teilt.

Zur Eröffnung am Samstag, 1. März, um 13 Uhr, hofft der Artspace W109 auf ein volles Haus bei der Vernissage der Ausstellung "Lass" dich überraschen – Zufall, Energie und Serendipität" des Künstlers Thomas Mautner Hipp. Die Ausstellung präsentiert vom 1. bis zum 15. März expressive und abstrakte Malerei. Thomas Mautner Hipp, 1961 in Reutlingen geboren, ist seit 1982 künstlerisch tätig. Er studierte in Mailand und München und lebt heute in Lichtenstein und Apulien.

Künstler führt selbst in Werke ein

In seiner Kunst möchte er die Betrachter ermutigen, »verrückt zu bleiben, zu tun, was du liebst und zu lieben, was du tust«. Er möchte dazu anregen, dem Zufall eine Chance zu geben, sich selbst nicht zu ernst zu nehmen und jeden Tag als Geschenk zu betrachten. Zur Vernissage wird der Künstler selbst performativ in seine Werke einführen. Musikalisch begleitet wird die Eröffnung von einer Improvisation von Achim Tress auf dem Saxofon.

Am 1. März wird im Artspace eine Ausstellung mit Arbeiten von Thomas Mautner Hipp eröffnet. Foto: Verein

Die regulären Öffnungszeiten des Artspace W109 sind mittwochs bis samstags von 12 bis 18 Uhr. Künstler können sich für Ausstellungszeitfenster bewerben und Musik ist ebenfalls willkommen. Auch für Veranstaltungen, Mitgliederversammlungen und Treffen steht der Raum zur Verfügung. Der Artspace W109 ist ein Projekt des Vereins Netzwerk Kultur, das Künstlern und Kunstinteressierten einen Raum für Begegnung und Austausch bietet und als Organisationsort für die Reutlinger Kulturnacht dient, die für den 27. September geplant ist. Den Weg zur Location zeigen zwei Banner auf der linken Seite der Marienkirche, die zeigen, dass der Artspace geöffnet ist.

Zweite Zwischenlösung

Die Vorgeschichte zum Artspace W109: Für die Entwicklung der Reutlinger Innenstadt verfügte die Stadt Reutlingen über Fördermittel des Programms ZIZ (Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren). Zunächst wurde angestrebt, mit den Mitteln die Galeria Kaufhof zu beleben. Nachdem das nicht geklappt hat, wurde der Leerstand in der Wilhelmstraße 109 für vier Monate dem Verein Netzwerk Kultur Reutlingen e.V. zur Verfügung gestellt und mit Ausstellungen, Musik und Veranstaltungen belebt. Eine Verlängerung war nicht möglich. Der Standort in der Metzgerstraße 59 ist nun die zweite Zwischenlösung, voraussichtlich bis August/September 2025. Netzwerk Kultur fordert einen festen Standort für die freie Kulturszene und hat Konzepte für die Nutzung der ehemaligen Paketpost entwickelt. (eg)