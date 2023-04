Archivsprechstunde in Reutlingen für Familienforscher

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Bei der Archivsprechstunde von Kreisarchivleiter Dr. Marco Birn am Mittwoch, 26. April, von 19.30 bis 20.30 Uhr werden die Angebote des Vereins für Familienkunde in Baden-Württemberg für Familienforschende vorgestellt. Dr. Marco Birn hat hierzu Dr. Thomas Held vom Verein für Familienkunde eingeladen, der den Teilnehmenden Einblick in die Vereinsarbeit geben wird.

Der Verein möchte den Sinn für Genealogie und Heraldik wecken und die Familienkunde fördern und pflegen. Vereinsmitglieder haben Zugang zu laufenden oder abgeschlossenen Forschungen und zu Quellen, die teils in der Vereinsbibliothek und dem Vereinsarchiv oder im Internet veröffentlicht werden. Über das Familienforscherforum können Anfragen an andere Vereinsmitglieder gestellt werden.

Generell gibt es bei den Archiven immer mehr Fotos, Karten, Pläne, Dokumente und Archivgut online. In der Archivsprechstunde wird darauf eingegangen, wie diese Datenbanken für die Familienforschung genutzt werden können. Im Anschluss haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, Fragen zur Familienforschung zu stellen.

Andere Fragen könnten beispielsweise lauten: Wie helfen mir die alten Fotografien im Familienalbum bei der Erstellung meines Stammbaums weiter? Um was handelt es sich bei dem vergilbten Dokument meiner Großeltern? Wie unterstützt das Kreisarchiv die Recherchen von Bürgerinnen und Bürgern, die sich für Familien- und Heimatforschung interessieren? Die Archivsprechstunde ist ein kostenfreies Angebot des Kreisarchivs Reutlingen für Familienforschende und Geschichtsinteressierte. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnahme ist über unten stehenden Link und auch per Telefoneinwahl möglich. Dann ist nur noch über die Telefontastatur die Meetingkennnummer 2393 810 3137 einzugeben, um der Veranstaltung beitreten zu können. (eg)

0619 67819736

https://www.kultur-machen.de/ archivsprechstunde