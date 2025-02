Am Freitag wieder Warnstreiks der Busfahrer in Reutlingen und Tübingen

Busfahrerstreik am ZOB in Reutlingen.

REUTLINGEN. Der Reutlinger Stadtverkehr (RSV) wird am Freitag, 21. Februar, ganztägig bestreikt. Das teilt die RSV in einer Pressemitteilung mit. Damit folgen die Mitarbeiter einem Aufruf von Verdi. Von Betriebsbeginn bis - ende werden auch die Schnellbuslinie eXpresso X3 und die FES Schulbusse bestreikt. Es sind ausnahmslos alle Linien der RSV betroffen, heißt es in der Mitteilung.

Auch die allermeisten Buslinien in Tübingen stehen nach dem Streikaufruf von Verdi voraussichtlich still. Die Gewerkschaft teilt mit, dass der Aufruf zum Warnstreik für den gesamten Arbeitstag gilt. Allerdings gibt es Ausnahmen. So fahren Busse halbstündlich zwischen Hauptbahnhof und den Kliniken. Die Linien 18 und 19 der RAB fahren regulär und auch die Schulbusse zur Geschwister-Scholl-Schule auf Waldhäuser-Ost fahren jeweils zum Schulbeginn und zum Schulende.

Ab Betriebsbeginn am Samstag, 22. Februar, fahren alle Busse wieder nach Fahrplan. An diesem Tag gibt es aber eine Kundgebung und eine Demonstration von Verdi am Tübinger Hauptbahnhof. Diese beginnt um 11 Uhr. (eg)