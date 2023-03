Am Donnerstag Streik: in Reutlingen bei Müllabfuhr und Kinderbetreuung

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wegen des angekündigten Streiks im öffentlichen Dienst fällt die Müllabfuhr in einigen Bezirken von Reutlingen aus. Betroffen sind die Abfallbezirke Bloos/Pomologie, Hohbuch/Schafstall, Altstadt und Georgenberg/Ringelbach. Haushalte, deren Abfallbehälter die Technischen Betriebsdienste Reutlingen (TBR) an diesem Tag nicht leeren, können die dadurch entstandenen Mehrmengen an Abfall oder Wertstoffen bei der nächsten regulären Abfuhr neben den Behältern bereitstellen.

Restmüll sollte dafür in stabile Kunststoffsäcke gefüllt werden. Gelbe Säcke können dafür nicht verwendet werden. Grundsätzlich sollten Größe und Gewicht der »Mehrmengen-Säcke« so gewählt sein, dass die Müllwerker damit keine Probleme bekommen. Spezielle Säcke gibt es dafür nicht. Papier kann gebündelt oder in kleine Kartons verpackt neben die blaue Tonne gestellt werden. Auch hier sollte das Gewicht der einzelnen Bündel zehn Kilo nicht übersteigen. Überschüssiger Papierabfall kann überdies auf dem Häckselplatz in Betzingen abgegeben werden. Für zusätzliche Bioabfälle sind unbeschichtete Jutesäcke, wie man sie von der Grüngutabfuhr kennt, geeignet. Aber auch unbeschichtete Papiersäcke werden als Mehrmengensack akzeptiert und mitgenommen.

Wertstoffhof, Deponie und Häkselplatz geschlossen

Der Wertstoffhof Reutlingen-Schinderteich sowie der Reutlinger Häckselplatz und die Erd- und Bauschuttdeponie »Saurer Spitz« bleiben am Donnerstag ebenfalls geschlossen. Weitere Einschränkungen bei den Serviceleistungen für die Reutlinger Bürgerinnen und Bürger betreffen die Sperrmüllabfuhr, die Straßenreinigung, den Winterdienst, die öffentlichen Toilettenanlagen und den Kundenservice. Die Abfuhr der Gelben Tonne ist vom Streik nicht betroffen, da diese nicht in den Zuständigkeitsbereich der TBR fällt.

Auch in den Reutlinger Kindertageseinrichtungen wird am Donnerstag gestreikt. Die betroffenen Eltern sind bereits per Elternbrief informiert worden. (eb)