Aktualisierte Auflage der Reutlinger Freizeitkarte: Wanderungen planen und verknüpfen

REUTLINGEN. Die Freizeitkarte der Stadt Reutlingen bietet eine Übersicht zu aktuellen Rad- und Wanderwegen, touristischen Zielen sowie Sport- und Freizeitaktivitäten in der Region. Die vor Kurzem neu erschienene fünfte Auflage der Karte beinhaltet einige Neuerungen. Oberbürgermeister Thomas Keck stellte die Karte gemeinsam mit Vertretern von Stadtverwaltung, Stadtmarketing und Tourismus Reutlingen GmbH sowie der Tourismusgemeinschaft Mythos Schwäbische Alb und des touristischen Zusammenschlusses »Hochgehberge« auf dem Roßberg vor.

Nach Süden erweitert

»Wenn man von hier seinen Blick nach Südwesten schweifen lässt, hat man einen faszinierenden Ausblick zu den Hängen des Albtraufs und man bekommt ein Gefühl dafür, wie wunderschön und abwechslungsreich die Reutlinger Landschaft ist«, machte der Oberbürgermeister auf dem höchsten Punkt der Stadt deutlich.

Die Vielzahl attraktiver Natur- und Freizeitangebote dieser Landschaft sind in der Freizeitkarte übersichtlich dargestellt. Diese wurde in einer Auflage von 1 500 Stück klimaneutral gedruckt und erscheint wie gewohnt auf einem outdoorfreundlichen wasser- und reißfesten Polyartpapier. Neben der üblichen Aktualisierung wurde die Karte nach Süden erweitert: Das komplette Echaztal, von der Quelle bis zur Mündung, ist jetzt abgebildet.

Dies sei auch in Hinblick auf die Bewerbung Reutlingens und seiner Nachbargemeinden für die Bundesgartenschau 2039 interessant – als kleiner Vorgeschmack auf die dafür nötige interkommunale Zusammenarbeit.

»Hörte bisher so manch beliebter Wanderweg einfach am Kartenrand auf und verschwand, so ermöglicht die erweiterte Karte nun, wunderschöne Wanderungen und Touren sinnvoll zu planen und zu verknüpfen«, so der Oberbürgermeister. Zusätzlich wurden für Wintersportbegeisterte Skilifte und Loipen eingetragen. Erstmals sind auch Informationen zum ÖPNV enthalten, beispielsweise die den Wanderwegen nächstgelegenen Haltestellen.

Durch die Ergänzung der Tour »Rund um Betzingen« befinden sich ab sofort sechs lokale Rundwanderwege im Kartengebiet. Außerdem wurden vier Premiumwanderwege (»Hochgehberge«) neu in die Karte eingetragen, wie der Wanderweg »hochgehkämpft«, der von Gönningen herauf auf den Roßberg führt.

QR-Codes abgedruckt

Auch in Zeiten von GPS und digitalen Karten ist eine hochwertige gedruckte Freizeitkarte noch sehr gefragt, sind sich die Verantwortlichen sicher.

»Aus unserer Sicht stellt die Karte überhaupt keinen Widerspruch zu den digitalen Angeboten unserer Zeit dar«, bekräftigte Keck. Er sehe eher eine gegenseitige Ergänzung.

So sind beispielsweise auf der Freizeitkarte QR-Codes abgedruckt, die per Scan mit dem Smartphone detaillierte Tourenbeschreibungen bereithalten. Die Freizeitkarte ist im örtlichen Buchhandel, bei der Reutlinger Tourist-Info am Marktplatz, im Rathaus und in den Bezirksämtern für 6,90 Euro erhältlich. (eg)