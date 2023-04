Abwechslungsreiches Osterprogramm in den Reutlinger Museen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Reutlinger Museen haben über die Osterfeiertage geöffnet und präsentieren ihre aktuellen Ausstellungen. Die Öffnungszeiten unterscheiden sich dabei kaum voneinander. Vielfach gilt freier Eintritt.

Naturkundemuseum

Im Naturkundemuseum an der Marienkirche wird neben der Dauerausstellung zur Naturgeschichte der Erde, des Lebens und der Region das Oster-Spezial »Wir brüten was aus« geboten – mit flauschigen Piepmätzen und großer Sonderausstellung rund um Küken, Eier, Nester und eierlegende Tiere. Zu den Feiertagen steht auch der letzte Schlupf der Saison an. Wie die Küken sich aus dem Ei pellen, kann man im Schaubrüter mitverfolgen.

Aber schon Tage vorher ist da einiges los. Es wird geruckelt und gepiepst, denn die Küken verständigen sich bereits im Ei über die beste Zeit zum Schlupf. Je nach Rasse kommen unterschiedlich gefärbte und verschieden große Küken zur Welt, die ihre ersten Tage in zwei großen Laufarenen im Museum verbringen. Die Aktion läuft bis einschließlich 16. April. Dann gehen die Hühnchen auf den Hof ihrer Eltern und Großeltern zurück. Die Sonderausstellung zeigt mit großformatigen Modellen und Animationen, wie das Huhn ins Ei kommt und sich in nur wenigen Tagen ein äußerst komplexes Lebewesen entwickelt. Aber nicht nur Hühner legen Eier und entgegen dem weit geflügelten Wort gleicht keins dem anderen. Auch Nester gibt es nach allen Regeln der Baukunst und bei der Wahl ihrer Nistplätze nutzen Vögel die unterschiedlichsten Nischen.

Der Eintritt ist frei. Gruppen werden gebeten, ihren Besuch im Museum anzumelden unter der Telefonnummer 07121 - 303-2022. Das Naturkundemuseum am Weibermarkt 4 ist geöffnet: dienstags bis samstags 11 bis 17 Uhr, donnerstags 11 bis 19 Uhr, Sonn- und Feiertage 11 bis 18 Uhr. Karfreitag bleibt das Museum geschlossen.

Heimatmuseum

Aktuell ist im Heimatmuseum in der Oberamteistraße in Reutlingen die Sonderausstellung »Kaufen, Shoppen, Klicken. Einkaufen in Reutlingen seit 1950« zu sehen. Die Ausstellung widmet sich dem Wandel im Einzelhandel und zeigt die wichtigsten Tendenzen nicht nur in Reutlingen auf. Am Ostermontag, 10. April, gibt es gleich zwei Möglichkeiten, in das Thema einzutauchen: Um 14:30 Uhr startet eine Stadtführung mit Helmut Kober am Heimatmuseum und um 15 Uhr führt Kuratorin Eva Bissinger durch die Ausstellung (jeweils Eintritt fünf Euro, ermäßigt drei Euro). Die Teilnehmerzahl ist beschränkt, deshalb wird eine Anmeldung empfohlen (Telefon: 303-2050 oder heimatmuseum@reutlingen.de).

Die Öffnungszeiten des Heimatmuseums über Ostern: Karfreitag geschlossen, Ostersamstag 11 bis 17:00 Uhr, Ostersonntag und Ostermontag 11 bis 18 Uhr.

Ein Foto vom Reutlinger Marktplatz aus den 1950er-Jahren. Foto: Stadt Reutlingen Ein Foto vom Reutlinger Marktplatz aus den 1950er-Jahren. Foto: Stadt Reutlingen

Industriemagazin

Am Ostersamstag, 8. April, öffnen sich auch die Türen des Industriemagazins in der Eberhardstraße 14. Von 14 bis 17 Uhr kann die Industriegeschichte Reutlingens anhand verschiedener Maschinen aus der Textil- und Maschinenbauindustrie erlebt werden, die von Ehrenamtlichen vorgeführt werden. Der Eintritt ist frei.

Museum ‚Im Dorf‘ Betzingen

Das Museum ‚Im Dorf‘ Betzingen lädt am Ostersonntag von 11 bis 18 Uhr zum Besuch der neuen Sonderausstellung »Große Tracht – ganz klein. Trachtenpuppen von hier und dort« ein. Die kleinen Trachtenträger haben sich im ganzen Museum verteilt und grüßen zwischen den Ausstellungsstücken der Dauerausstellung. Der Eintritt ist frei.

Kunstmuseum

Mit der ersten Ausstellung der Radierungen des belgischen Künstlers James Ensor aus der Sammlung Deckers überhaupt zeigt das Kunstmuseum Reutlingen | Spendhaus einen Aspekt aus dem Werk eines Wegbereiters der Moderne, der sonst für seine expressiven Maskenmotive bekannt ist. Die Ausstellung umfasst über 100 Radierungen, Lithographien, ein Gemälde, eine Kupferplatte sowie eine Auswahl an Briefen (»James Ensor. Das druckgraphische Werk aus der Sammlung Deckers«, bis 25. Juni).

Ebenfalls im Kunstmuseum Reutlingen | Spendhaus ist mit Julia Weißflog (*1993) die junge Preisträgerin des Holzschnitt-Förderpreises des Freundeskreises Kunstmuseum zu entdecken. Für sie stellt das Drucken eine Suche und ein Vertiefen in persönliche Erinnerungen dar. Reduziert in der Farbigkeit und vielseitig in Transparenz und Dichte erforschen ihre poetischen Holzschnitte persönliche Gedächtnisschichten und erzählen dem Betrachter Geschichten von scheinbar unwichtigen Dingen (»Julia Weißflog. Scheinbar Unwichtiges. 4. Holzschnitt-Förderpreis des Freundeskreises Kunstmuseum«, bis 11. Juni).

Ein Ort für Entspannung oder geselligen Austausch über die Feiertage ist das »Baumhaus – Lounge & Art Space«. Es ist zu den Öffnungszeiten des Kunstmuseum Reutlingen | Spendhaus für alle kostenfrei zugänglich.

Der Ausstellungsbereich Kunstmuseum Reutlingen | konkret befindet sich über die Osterfeiertage im Umbau. Die neue Ausstellung ist ab 22. April geöffnet.

Im Kunstmuseum Reutlingen | Galerie ermöglicht das Gastspiel der Berliner Kienzle Art Foundation spannende Wiederentdeckungen im Umfeld der Pictures Generation: Die Ausstellung umfasst Bilder, Texte und Videos der Künstlerinnen und Künstler Jack Goldstein, Josef Kramhöller, Ketty La Rocca und Klaus Merkel.

Werke unter anderem von Ketty La Rocca gibt's im Kunstmuseum Reutlingen zu sehen. Dieses heißt: »You You«. Foto: Stadt Reutlingen Werke unter anderem von Ketty La Rocca gibt's im Kunstmuseum Reutlingen zu sehen. Dieses heißt: »You You«. Foto: Stadt Reutlingen

Der Eintritt in Spendhaus und Wandel-Hallen (Kombiticket) kostet regulär sieben Euro, ermäßigt vier Euro.

Das Kunstmuseum ist geöffnet am Mittwoch, Samstag, Sonntag/Feiertag von 11:00 bis 18:00 Uhr sowie am Donnerstag und Freitag von 14:00 bis 20:00 Uhr. Am Karfreitag ist das Kunstmuseum geschlossen. Tagesaktuelle Informationen zum Museumsbesuch auf: www.kunstmuseum-reutlingen.de.

Am Osterwochenende gibt's außerdem die folgenden Veranstaltungen im Kunstmuseum Reutlingen:

· Samstag, 8. April, 11:30 bis 13 Uhr: Kunstlabor in den Wandel-Hallen, Experimente und kreativer Spaß mit aktueller Kunst für Kinder ab sechs Jahren. Materialkosten: drei Euro. Mit Anmeldung.

· Samstag, 8. April, 14 bis 17 Uhr: Freiräume – Kunstworkshop für Jugendliche und Erwachsene. Kunstvermittler oder Künstler laden zum Drucken, Malen, Zeichnen oder plastischen Gestalten ein. Materialkosten zehn Euro. Mit Anmeldung.

· Dienstag, 11. April bis Samstag, 15. April, jeweils 10 bis 15 Uhr: In den Osterferien findet die beliebte Kinderkreativwoche in Kooperation mit der Jugendkunstschule der Volkshochschule (VHS) Reutlingen statt. Anmeldung über die VHS. (pm/GEA)