76 neue Wohnungen im Reutlinger Vollen Brunnen sollen der Anfang sein

REUTLINGEN. Das Penta-Quartier, das sich in zentraler Lage zwischen der Robert-Mayer-Straße, der Robert-Bosch-Straße und der Sondelfinger Straße erstreckt, ist nun offiziell bezugsfertig. Die charakteristische fünfeckige Architektur des Gebäudekomplexes, der sich über vier Stockwerke erstreckt und um einen großzügigen Innenhof angeordnet ist, verleiht der neuen Wohnanlage ihren Namen.

Von den insgesamt 76 Wohneinheiten sind 12 barrierefrei zugänglich, und drei davon speziell rollstuhlgerecht gestaltet. Zudem sind 26 der Wohnungen wohnraumgefördert, um dem steigenden Bedarf an bezahlbarem Wohnraum in Reutlingen gerecht zu werden, teilt die GWG Wohnungsgesellschaft Reutlingen mit. Die Ein- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen variieren in ihrer Größe zwischen 35 und 118 Quadratmetern und bieten mit Loggien oder Terrassen sowie einem Tiefgaragenstellplatz – einschließlich zwei Stellplätzen mit Ladesäulen für Elektrofahrzeuge – »höchsten Wohnkomfort«. Die Wohnungen seien modern ausgestattet, unter anderem mit Parkettböden und Fußbodenheizung, die den hohen Standard dieses Bauprojekts unterstreichen sollen.

Mit eigenem Blockheizkraftwerk

Ein zentrales Element des Penta-Quartiers sei das integrierte Blockheizkraftwerk, das gemeinsam mit einer Photovoltaikanlage für eine nachhaltige und effiziente Energieversorgung sorgt. Ergänzt wird dieses Konzept durch eine extensive Begrünung der Dachflächen, die das Stadtklima verbessere und als natürliche Klimaanlage fungiere.

Der großzügige Innenhof des Quartiers bildet das Herzstück der Anlage. Dieser grüne Raum soll zum Verweilen einladen. »Hier wurde ein Ort geschaffen, der Raum für Begegnung bietet, in dem Gemeinschaft gelebt und gefördert wird, an dem Menschen zusammenkommen und sich austauschen können. Die Wohnungen selbst sind modern und schön ausgestattet, mit Wohnflächen, die den unterschiedlichsten Bedürfnissen gerecht werden. Es wurde wirklich an alles gedacht, um hier ein Umfeld zu schaffen, in dem man gerne lebt«, sagte Oberbürgermeister Thomas Keck bei der Einweihungsfeier, die mit den Bewohnern sowie Vertretern der GWG mitten im Innenhof stattfand.

»Das Penta-Quartier ist ein Beispiel dafür, wie wir in Reutlingen neuen, hochwertigen Wohnraum schaffen können, der allen Anforderungen an modernes Wohnen gerecht wird und den dringend benötigten bezahlbaren Wohnraum schafft«, fasste GWG-Geschäftsführer Bruno Ruess bei seinem Grußwort die Bedeutung des Projekts zusammen.

Anbindung an ÖPNV

Das Penta-Quartier zeichne sich nicht nur durch seine moderne Architektur und nachhaltige Bauweise aus, sondern auch durch seine Lage. Die Wohnanlage sei optimal an den öffentlichen Nahverkehr angebunden, mit Bushaltestellen in unmittelbarer Nähe und einer schnellen Anbindung an das Stadtzentrum von Reutlingen. Schulen, Kindergärten, Einkaufsmöglichkeiten und Freizeiteinrichtungen seien ebenfalls leicht erreichbar, was das Penta-Quartier besonders für Familien attraktiv mache.

Das Penta-Quartier ist Teil eines städtebaulichen Entwicklungskonzepts für den Stadtteil Voller Brunnen. »Mit diesem Projekt setzen wir neue Maßstäbe für nachhaltiges und soziales Wohnen in Reutlingen. Wir planen bereits weitere Bauvorhaben in ähnlicher Ausrichtung, um den wachsenden Bedarf an Wohnraum in unserer Stadt zu decken«, erklärte Oberbürgermeister Keck. (eg)