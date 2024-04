Aktuell Kommunalwahl

544 Bewerber für den Reutlinger Kreistag

Zur Wahl des Reutlinger Kreistags am 9. Juni treten in acht Wahlkreisen bis zu acht Parteien oder Wählervereinigungen an – mit 544 Bewerbern, darunter 183 Frauen. Alle eingereichten Vorschläge sind zulässig.